Autonome Flunder mit Doppelwinkel

Citroen zeigt auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ein neuartiges Mobilitäts-Konzept: das autonome Skate. Der Stromer ist flach wie eine Flunder und eignet sich für ein ganzes Set an Aufbauten. Auf der CES zeigt Citroen auch das kleine E-Vehikel Ami, das zum Innovations-Paket der französischen Traditionsmarke mit dem Doppelwinkel gehört.



Der Ami ist Bestandteil der Elektrifizierungsstrategie von Citroen. Mit der Schaffung eines neuen Segments - des zweisitzigen Elektro-Vierradfahrzeugs - das sich durch ultrakompakte Abmessungen, Zugänglichkeit in Bezug auf Führerscheinklasse und Preis und Sicherheit auszeichnet, hat man eine Nische im Mikro-Mobilitätsmarkt geschaffen. Der Ami soll eine Alternative zu Zweirädern und öffentlichen Verkehrsmitteln bieten.



Rund wird die Sache durch das Gesamtkonzept: Dabei handelt es sich um ein revolutionäres Open-Source-Mobilitätsmodell, das gemeinsam genutzt wird und autonome Mobilität bietet, die sich der Nachfrage anpasst. Das Modell stützt sich auf eine Flotte von Transportrobotern des Citroen Skate, die nonstop durch die Städte fahren und mit Pods kombiniert werden. Das Citroen Skate ist das Medium und der Träger der Mobilität. "Der Pod, der an das Skate angedockt ist, ermöglicht es seinen Nutzern, den von ihnen bevorzugten Service zu genießen, wann immer sie wollen", teilt das Unternehmen mit.



Das Skate sei eine urbane Mobilitätslösung, die in allen Stadtzentren auf speziellen Fahrspuren verkehren könne, um eine flüssige und optimierte Mobilität zu gewährleisten. "Autonom, elektrisch und über Induktion aufladbar, kann das Citroen Skate fast ununterbrochen 24/7 arbeiten und sich bei Bedarf automatisch an speziellen Ladestationen aufladen", erklärt der Hersteller.



Diese gemeinsame und autonome Lösung soll eine Vielzahl von Vorteilenbieten: den Verkehr in Großstädten reduzieren und als Elektrofahrzeug den CO2-Fußabdruck verkleinern. Zudem sei es vielseitig einsetzbar und deutlich kostengünstiger als ein autonomes Einzelfahrzeug

