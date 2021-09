Automobile Schätze: Glorreiche Zeitzeugen in Bildern

Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich bei der IAA Mobility in München die automobilen Klassiker angesehen. Eine Fotostrecke zeigt Oldtimer mit Flair und herrlich unvernünftige hochmotorisierte Sportwagen. In Zeiten von "What will move us next - was wird uns demnächst bewegen?" wollten die Macher der neuen IAA Fortbewegungsmittel aller Art in den Mittelpunkt setzen - nicht nur den "eigenen" Pkw.



Doch die Halle B4 rettet den Autoenthusiasten und lässt das sprichwörtliche "Benzin im Blut" in Wallung kommen.



Mike Neumann / mid

