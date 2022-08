Automechanika mit 2.800 Ausstellern

Die Veranstalter bezeichnen sie als "das führende internationale Branchenevent für die Automobilwirtschaft": Vom 13. bis 17. September 2022 erwartet die Fachbesucher der Automechanika auf dem Frankfurter Messegelände nicht nur eine Vielzahl an Produktneuheiten der über 2.800 ausstellenden Unternehmen aus rund 70 Ländern, sondern auch ein thematisch breit gefächertes Rahmenprogramm.



Gezeigt werden die aktuellen Entwicklungen wie Elektromobilität und alternative Antriebe, Digitalisierung, Konnektivität und Automobillogistik. Auch die Themen Nachwuchs und Recruiting stehen auf der Agenda, deren Spektrum von A wie Assistenzsysteme bis Z wie Zukunftswerkstatt reicht.



Alles für Werkstattprofis ist in den Messehallen zu sehen und zu erleben. Es geht um das Thema Car Media, ums Detailing, also die Auto-Aufbereitung, um Young- und Oldtimer oder um das Car Wash & Care Business.



Die Halle 11 wird wieder zum Treffpunkt für die Karosserie- und Lack-Branche, erstmals mit Networking-Areal und Live-Bühne. Und in Halle 9.0 findet sich die Networking-Lounge mit Bühne zum Thema Zukunftswerkstatt.



Alles rund um das Thema Aus- und Weiterbildung findet man in der Galleria. Für Professionals bietet die Messe kostenlose Weiterbildungen an. Neben den praxisorientierten Workshops zum Thema Unfallschaden- und Caravan-Reparatur finden auch Weiterbildungen für Nutzfahrzeug-Profis statt. Der Fokus liegt auf radar- und kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen im Werkstattalltag.



Zudem stellt die Sonderschau 'Innovation4Mobility' in Halle 3.0 zukunftsweisende Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und eine klimaneutrale Mobilität vor. Der Future Mobility Park auf der Agora steht im Zeichen der E-Mobilität. Inklusive Testfahrten, einer mit Bioethanol betriebenen Schnelllade-Station und einem Test-Parcours für verschiedene E-Scooter und E-Bikes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1