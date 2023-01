Automarkt wächst nur in Asien

Im Westen verdüstert sich der Automobilmarkt, im Osten geht buchstäblich die Sonne auf. China und Indien sind hinsichtlich Automobilität kräftig gewachsen, während sich der Pkw-Weltmarkt 2022 auf Vorjahresniveau einpendelte. Ursächlich für die Stagnation sind die negativen Entwicklungen in Europa und den USA. Von den asiatischen Ländern war auch Japan von einer Marktschrumpfung betroffen.



Auf dem chinesischen Pkw-Markt wurden im vergangenen Jahr 23,2 Mio. Neufahrzeuge verkauft. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Auf dem indischen Pkw-Markt wurden 2022 knapp 3,8 Mio. Pkw abgesetzt. Das ist fast ein Viertel mehr als im Vorjahr (plus 23 Prozent).



Insbesondere der Mangel an Vorprodukten und Rohstoffen, die deutlich gestiegenen Preise für Energie und Logistik sowie die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Unsicherheit verhinderten ein besseres Ergebnis auf den internationalen Automobilmärkten. Insgesamt verharrte der Pkw-Weltmarkt auf dem Niveau des Vorjahres: Es wurden 71,2 Millionen Pkw abgesetzt.



Für das Jahr 2023 geht der Verband der Automobilindustrie (VDA) für den Pkw-Weltmarkt von einem Plus von vier Prozent auf 74,0 Mio. Einheiten aus.

