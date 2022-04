Autokunstwerk von Jeff Koons bringt 475.000 Dollar

In einer Auflage von nur 99 Exemplaren entstand in enger Zusammenarbeit zwischen dem Künstler Jeff Koons und BMW eine limitierte Edition des M850i xDrive Gran Coupe namens The 8 X Jeff Koons. Sie war innerhalb von nur drei Wochen nach der Weltpremiere Mitte Februar ausverkauft. Jetzt wurde das einzige vom Künstler signierte Fahrzeug bei Christie's im Hauptsaal der Dependance am Rockefeller Plaza versteigert. Natürlich für den guten Zweck.



Nach einer spannenden internationalen Bieterrunde, online wie auch vor Ort, fiel der Hammer von Tash Perrin, Deputy Chairman und Auktionatorin bei Christie's, bei der Summe von 475.000 Dollar. Alle Erlöse aus dem höchsten Gebot gehen an das International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Dieser NGO ist Jeff Koons persönlich seit über zwei Jahrzehnten verbunden.



"Ich bin begeistert davon, dass der Wagen einen solchen Erfolg verzeichnen konnte! Jeder sollte sich dadurch ermutigt fühlen, persönliches Engagement zu zeigen und die wichtige Arbeit vieler Stiftungen weltweit anzuerkennen, die dazu beitragen, unsere Welt zu verbessern", so Koons nach dem Bieter-Gefecht.



In den nächsten Monaten wird The 8 X Jeff Koons auf diversen Kunstmessen und Veranstaltungen in Europa, Asien und im Mittleren Osten präsentiert, etwa auf der 16. Istanbul Contemporary, der Paris Photo, dem Goodwood Festival of Speed, der Art Dubai, der West Bund Art & Design Fair Shanghai und der Art Basel Hong Kong.

