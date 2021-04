Autoikone mit Sportikone: Beckham ist Maserati-Markenbotschafter

Maserati setzt auf einen besonderen Markenbotschafter: David Beckham soll die italienische Autoikone ab sofort begleiten. Ob nun globale Sportikone, Philanthrop, Geschäftsmann und Vorreiter in Sachen Stil: David Beckham ist der perfekte Partner, um mit Maserati einen Gang höher zu schalten.



Das erste gemeinsame Projekt ist ein Film. Er zeigt den Innovationsgeist, in dem der einstige Superstar von Manchester United und Real Madrid in einem Maserati fährt, um aus purer Freude das Unerwartete zu tun. In dem Film fährt der neue Maserati Markenbotschafter das SUV der Marke - den Levante Trofeo.



Paolo Tubito, Chief Marketing Officer von Maserati, erklärt: "Die Marke bewegt sich vorwärts und hat eine neue Ära eingeleitet. Maserati bricht den bestehenden Status quo auf, der von Natur aus innovativ, leidenschaftlich und vom Design her einzigartig ist. Die Partnerschaft mit David verkörpert genau diese Werte."



David Beckham sagt: "Es ist eine aufregende Zeit für mich, diese Partnerschaft mit Maserati einzugehen. Es ist eine italienische Kultmarke, die meine Wertschätzung für die besten Innovationen und das beste Design teilt. Ich freue mich darauf, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt für die Marke und ihrem globalen Wachstum eng mit ihr zusammenzuarbeiten."

