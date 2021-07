Autofahrt wie ein Festmahl

Der deutsch-japanische Sterne-Koch Tohru Nakamura ist 2.200 Kilometer lang auf Gourmet-Tour. Zur Verfügung steht ihm dabei das Lexus-SUV RX mit Hybrid-Antrieb. Und der Kulinarik-Guru zeigt sich entzückt. "Die wahre Qualität eines Fahrzeugs zeigt sich für mich auf langen Strecken", sagte Tohru Nakamura. "Für den Erfolg der Tour war es wichtig, dass wir als Team sicher und erholt an den jeweiligen Destinationen angekommen sind." Dafür habe der Lexus gesorgt.



Die Reise führt den Zwei-Sterne-Koch unter anderem in das traditionsreiche Hotel Stadt Hamburg auf Sylt und das Schloss Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo er seine Gäste mit regionalen und exotischen Köstlichkeiten verwöhnt: von mecklenburgischen Gerichten und Sylter Inselaromen bis hin zur Aromenvielfalt der französischen Küche mit asiatischen Einflüssen aus Japan.



Wegbegleiter und Rückzugsort für Küchenchef Nakamura ist der Lexus RX 450hL (Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2 - 5,9 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 140 - 136 g/km), der mit seiner Hybridkombination aus V6-Benziner und E-Motor Fahrvergnügen, Antriebskomfort und Effizienz vereint.



Abschluss der kulinarischen Tour ist ein exklusives Casual Dine & Dance im 7Pines Resort Ibiza, das Nakamura gemeinsam mit 7Pines-Küchenchef Andres Fernandes und Frans Zimmer, auch bekannt als Star-DJ "Alle Farben", zubereitete. Direkt an der Steilküste Ibizas gelegen, dient der Cone Club als atemberaubende Kulisse des Events und offenbart einen einmaligen Blick auf die im Meer versinkende Sonne.



Dem vielfach ausgezeichneten Sterne-Koch geht es um mehr als um gutes Essen: Tohru Nakamura will seinen Gästen mit bester japanischer Gastfreundschaft ein unvergessliches Erlebnis bereiten. Dieser Anspruch an das Zusammenspiel von Leistung und Service verbindet ihn mit Lexus - und macht ihn zum gebührenden Botschafter für die Edelmarke des Toyota-Konzerns.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1