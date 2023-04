Autofahren lernen mit Mazda

Mazda will in Zukunft verstärkt Fahrschulen als Zielgruppe ansprechen. Dazu baut die Mazda Motors Deutschland GmbH ihre Zusammenarbeit mit der FVS GmbH aus, einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich Fahrschulen und Fahranfänger.



Im Rahmen der Kooperation unterstützt die FVS GmbH Mazda Partner in ganz Deutschland bei der Ansprache von Fahrschulen. Dabei geht es sowohl um Marketingunterstützung als auch um Sonderkonditionen. In Frage kommen dafür generell alle Modelle der Marke. Für die Modelle Mazda CX-5, Mazda CX-30 und Mazda3 liegt zudem ein TÜV-Gutachten über die Prüfungstauglichkeit vor.



Ein weiterer wichtiger Fokus der Zusammenarbeit ist die Ansprache von Fahranfängern. Niemand vergesse, mit welchem Auto man das Fahren gelernt habe - auf dieser Basis sei schon so manche langjährige Beziehung zur Marke entstanden, so Felix Gebhart, Direktor Vertrieb bei Mazda Motors Deutschland.



Mazda Fahrzeuge seien ideal für Fahrschüler und Fahranfänger geeignet: Sie würden ein hohes Sicherheitsniveau bieten, seien intuitiv zu bedienen und sähen einfach stylish aus. Mazda wolle noch mehr Fahrschulen und Fahranfänger ansprechen und baue deshalb die schon seit 2005 bestehende Kooperation mit der FVS GmbH weiter aus.

