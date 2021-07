Autobahn-Tipp: Antizyklisch reisen

Die Sommerferien in Deutschland sind in vollem Gange, inzwischen sind bereits mehr als zwei Drittel der Schulen geschlossen. Heißt: Es bleibt voll auf den Autobahnen. Der Auto Club Europa (ACE) empfiehlt, momentan antizyklisch zu reisen. Das heißt unter der Woche oder zumindest den Reiseantritt auf die frühen Morgen- oder späteren Nachmittagsstunden zu legen. Auch kann ein Start am Sonntag von Vorteil sein.



Die vielen Staus der vergangenen Wochenenden haben bereits bestätigt, dass die meisten Urlauber innerhalb Deutschlands und mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs waren und sein werden. Als Hauptreiseziele werden dabei die deutschen Küsten an Nord- und Ostsee sowie die bekannten Urlaubsgebiete in Süddeutschland angesteuert. Im benachbarten Ausland fahren die Urlaubswilligen vor allem in die Alpen, auch Italien und Kroatien stehen hoch im Kurs. Aufgrund der immer noch unsicheren Lage und sich schnell ändernder Vorzeichen verzichten jedoch auch viele ganz auf längere Urlaubsreisen. Sie machen vermehrt Tagesausflüge in nahe gelegene Naherholungsgebiete. Nebenstraßen können daher ebenfalls recht voll sein.



Da auch im benachbarten Ausland überall die Ferien in vollem Gang sind, kommt es dort ebenfalls zu Staus und Wartezeiten. Alles in allem also viel Verkehr auf den Straßen, landauf, landab sind Urlaubende unterwegs. Bereits ab Freitagnachmittag sind demnach am kommenden Wochenende die Fernstraßen voll, am Samstag ganztags und am Sonntag ebenfalls. Auf den Strecken Richtung Süden sowie an die deutschen Küsten besteht freitags ab 13 Uhr erhebliche Staugefahr. Auch längere, zeitintensive Verzögerungen sind möglich. Erst gegen 19 Uhr entspannt sich die Lage auf den Autobahnen und Schnellstraßen wieder.



Sehr nützlich für die eigene Reiseplanung sind Mobilitäts-Apps, die ein frühzeitiges Ausweichen bei langen Staus ermöglichen. Auch sieht man auf einen Blick, ab wann sich bei Störungen eine Ausweichstrecke überhaupt lohnt.



Für Fahrten innerhalb Deutschlands empfiehlt der ACE, sich über die unterschiedlichen Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer vor der Abfahrt zu informieren. Der ACE fasst Reisewarnungen und häufig gestellte Fragen rund um die Corona-Pandemie auf seiner Webseite zusammen. Ein Ratschlag: "Bitte achten Sie bei Auslandsfahrten unbedingt auf die bestehenden Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln."

