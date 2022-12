Auto von F1-Weltmeister Max Verstappen wird versteigert

Catawiki, der Online-Marktplatz für besondere Objekte, bietet Sammlern und Rennsportfans die Gelegenheit, das Auto des zweimaligen F1-Weltmeisters Max Verstappen zu ersteigern. Es handelt sich um den Honda Civic Type-R GT, den er während seiner ersten Weltmeisterschaftssaison in seiner Freizeit fuhr.



Das Auto hat ein Versicherungszertifikat aus Monaco und trägt die persönliche Unterschrift von Max Verstappen auf dem Armaturenbrett sowie auf der Rückseite des Autos. Der niederländische Rennfahrer gewann 2021 mit nur 24 Jahren seinen ersten WM-Titel in der sechsten Saison bei Red Bull Racing. Ein Jahr später holte er erneut den Titel - vier Rennen vor Schluss der Saison durch einen Sieg beim Großen Preis von Japan, also in dem Land, aus dem auch sein Weltmeister-Motor von Honda stammt.



Der geschätzte Wert des Honda liegt zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Die Auktion läuft von Freitag, dem 9. Dezember bis Montag, dem 19. Dezember ohne Mindestgebot.



Sander Houdel, Autoexperte bei Catawiki, hat bereits zu Beginn des Jahres einen stetigen Anstieg der Popularität von F1- und besonderen Autos festgestellt. Dies spiegelt sich auch im Wert der Sammlerstücke rund um Max Verstappen wider:

"Max Verstappen ist enorm populär und wird als einer der jüngsten und talentiertesten Fahrer der Welt in die Geschichte eingehen", betont Sander Houdel. Wenn dieses Auto richtig behandelt werde, habe es ein großes Potenzial, seinen Wert im Laufe der Jahre zu steigern.

