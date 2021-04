Auto-"Oscar" für den Opel Vivaro-e

In der Corona-Krise gibt es für die Autobauer nicht so viele Erfolgsgeschichten. Eine davon hat Opel mit seinem elektrischen Vivaro geschrieben. Denn der Vivaro-e wurde zum "International Van of the Year 2021" gewählt. Jetzt hat Opel-CEO Michael Lohscheller die begehrte Trophäe am Stammsitz in Rüsselsheim in Empfang genommen.



"Der neue Opel Vivaro-e zeigt, was ein batterie-elektrisches Nutzfahrzeug leisten kann: Er bietet das gleiche Raumangebot wie jeder andere Vivaro auch - bei null Emissionen. Wir freuen uns sehr über den Award und danken der Expertenjury für ihr Votum", sagte Michael Lohscheller bei der Preisübergabe.



Der Opel Vivaro-e ist in drei Längen und verschiedenen Karosserie-Varianten erhältlich - und damit Partner für Flotten, Handwerk und Handel genauso wie für Kuriere. Je nach Variante bietet der Stromer bis zu 6,6 Kubikmeter Ladevolumen sowie 1.200 Kilogramm Zuladung.



Für den Einsatz im innerstädtischen Lieferdienst sowie weit über die "letzte Meile" hinaus stehen wahlweise ein Akku mit 75 kWh für eine Reichweite bis zu 330 Kilometer (erhältlich für Vivaro-e M und L) oder eine 50 kWh-Batterie für maximal 230 Kilometer nach WLTP1 zur Verfügung.

