Auto-Leasing online in der "ADAC Fahrzeugwelt"

Der ADAC bietet eine neue Online-Plattform fürs Fahrzeug-Leasing an. Dort können ADAC-Mitglieder Neuwagen privat leasen. Der Bestellprozess funktioniert voll digital. Als strategischer Partner und Leasinggeber agiert die Münchener Mobility Concept GmbH.



"Die individuelle Mobilität wird vielfältiger, digitaler und vor allem: einfacher", sagt Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE für Mobilität, Automotive & Reisen. "Auch Autofahrer suchen mehr und mehr den digitalen Weg zum neuen Fahrzeug." Mit der ADAC Fahrzeugwelt könne man den Mitgliedern nun eine innovative Möglichkeit zum Auto-Leasing mit zahlreichen Vorteilen und in verlässlicher ADAC-Qualität bieten.



Die Plattform bildet den Bestellprozess für vorkonfigurierte Neuwagen unter https://www.adac.de/fahrzeugwelt/ komplett digital ab. Die gewählten Leistungspakete werden dann von Mobility Concept für die Club-Mitglieder aus einer Hand und zu einem Komplettpreis umgesetzt.



Die Leistungen soll die Überführung zum Händler mitsamt Zulassungsservice sowie eine faire Fahrzeugrückgabe auf Basis eines Dekra-Gutachtens und eines transparenten Schadenskataloges beinhalten. Im Rahmen des Rückgabeschutzes bleiben dabei Schäden bis zu 300 Euro frei. In den Leasingverträgen sei außerdem ein Sonderkündigungsrecht bei persönlichen Schicksalsschlägen wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder bei Todesfällen gegeben, versichert der Autoclub.

