Auto-Deutschland lacht gerne

Auf welche Unterhaltung setzt Auto-Deutschland? Dieser Frage ging der Online-Fahrzeugmarkt mobile.de im Rahmen einer Umfrage nach. Die beleuchtete die Nutzung von Entertainment- und Multimediaangeboten durch deutsche Autofahrer. Das Ergebnis: Ob im Kino, im linearen TV oder per Online-Stream: Komödien werden mit einem Anteil von 15 Prozent am liebsten geguckt.



Besonders viele Comedy-Fans fahren ein Mittelklasse-Modell von Ford (17,6 Prozent) oder VW (17,4 Prozent). Über alle Fahrzeugsegmente hinweg sind die amerikanischen Serien Big Bang Theory und die Simpsons mit jeweils 43,2 Prozent meist- und gleichermaßen beliebt.



Insbesondere Seat-Fahrer haben ein Herz für Sheldon und Homer: Mehr als jeder zweite von ihnen (jeweils 53,4 Prozent) hat beide Serien gesehen. Hinter heiteren Sitcoms und Comics liegen in der Beliebtheit der Befragten Filme und Serien aus den Genres Thriller (11,9 Prozent) und Action (10,2 Prozent). Die beliebtesten deutschen Serien sind Alarm für Cobra 11, Gute Zeiten Schlechte Zeiten und Stromberg. In Letztere schalteten vor allem Männer (33,5 Prozent) und Fahrer von Wagen der oberen Mittelklasse (34 Prozent) ein, bei GZSZ mehr Frauen (39,2 Prozent) und Mini- oder Kleinwagenbesitzer (32 Prozent). Alarm für Cobra 11 hingegen ist beinahe im Geschlechtergleichgewicht: 29,9 Prozent der Männer und 32,7 Prozent der Frauen gaben an, das Action-Autobahn-Format gesehen zu haben.



In Sachen Musikstreaming zeigen sich deutsche Autofahrer weitaus weniger anwendungsfreudig: 33,3 Prozent erklärten, kein Streamingangebot zu nutzen. Wird digital gehört, dann häufig via Spotify. Mit 27,5 Prozent steht die schwedische Musikplattform weit vor Amazon Music (18,2 Prozent). Apple spielt im Musikstreaming mit nur 4,2 Prozent bei Autofahrern eine untergeordnete Rolle.



Auch in puncto Smartphone-Nutzung muss sich der iPhone-Konzern geschlagen geben: Geräte von Samsung sind die Favoriten, insbesondere bei den Opelfahrern (47,7 Prozent), die übrigens am liebsten Schlager hören (8,3 Prozent). Über alle Segmente hinweg hören rund ein Viertel der Befragten am liebsten Pop (24,2 Prozent), gefolgt von Rock (17,6 Prozent) und Oldies (13,3 Prozent). Witzig und zugleich wenig überraschend: Viele Oldie-Fans sind älter als 61 Jahre und fahren einen SUV (25,4 Prozent bzw. 16,3 Prozent).



Bei Social Media zeigt sich, dass die deutschen Autofahrer über alle Fahrzeug- und Alterssegmente hinweg am meisten Zeit bei WhatsApp verbringen: 42 Prozent gaben an, die Chat-App am häufigsten zu verwenden. Facebook belegt Rang zwei (18,9 Prozent), spielt aber unter den jüngeren Autofahrern keine große Rolle mehr. Rund ein Viertel der autofahrenden User des Social Network sind 61 Jahre oder älter (24,4 Prozent). Darauf folgen Instagram (12,9 Prozent) und YouTube (12,7 Prozent). Die Video-Plattform ist vor allem bei Peugeot-Fahrern außerordentlich beliebt (18,4 Prozent).

