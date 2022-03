Auto als Palais

"My home is my caste" - sagen die Engländer. Doch nicht nur das traute Heim dient als Trutzburg. Auch das eigene Auto kann ein Rückzugsort sein. Beatrice Foucher, Chefin der französischen Marke DS Automobiles, formuliert es so: "Mein Auto, mein Palais". DS Automobiles ist übrigens eine von wenigen Automobilmarken mit einer weiblichen Unternehmensspitze.



"Die Leute wollen die Freiheit, dorthin zu gehen, wohin sie wollen, wann sie wollen - in die Berge, in die Stadt, oder wohin auch immer", sagt die Managerin über die Vorzüge der Automobilität. Menschen zeigten aber auch gerne ihren Erfolg und ihre Stärke durch ihr Auto. "Ich denke, die Freiheit, mobil zu sein und das eigene Auto werden nicht an Wichtigkeit verlieren." Mit dem eigenen Fahrzeug demonstriere man doch auch in großem Maße die eigene Persönlichkeit und wer man sein möchte - das werde auch in Zukunft so sein.



Eine wichtige Rolle spiele weiterhin Luxus: Beatrice Foucher: "Es ist ganz natürlich, dass wir Dinge lieben, die schön anzusehen sind, sich schön anfühlen und die das Leben schöner machen, wenn wir uns damit umgeben." Luxus werde auch in Zukunft wichtig bleiben, gerade in diesen Zeiten, in denen sich die Menschen nach etwas Positivität und Schönheit sehnen.



Zum Umweltschutz stehe die künftige Automobilität in keinem Gegensatz mehr: "Wir verwenden nur edle und hochwertige Materialien in unseren Autos, aber wir achten auf der anderen Seite auch auf die Nachhaltigkeit unserer Produktion." DS biete immer noch höchste Lederqualität, aber man schaue auch, edle und eben nachhaltige Materialien neu kreieren zu können - so wie die Strohmarketerie, die DS für das Armaturenbrett des Konzeptfahrzeugs DS Aero Sport Lounge verwendet. Es handelt sich dabei um eine fast vergessene Handwerkskunst, bei der Stroh - das ursprünglich ein sehr einfaches Material ist - aufgeschnitten und geglättet wird.



Auch die Antriebe werden zunehmend alternativ: "Ich denke, E-Mobilität ist das Beste, was wir im Hier und Jetzt tun können, vor allem aufgrund der Geräuschlosigkeit." Die Stille, der Platz und der Komfort sei der Luxus heutiger Fahrzeuge. "Das ist die Vision, die ich habe." Heute gebe es für jedes DS-Modell eine elektrifizierte Version auf dem Markt. Die Autonomie von Plug-in-Hybriden werde in der Zukunft weiterwachsen und könne damit für einen noch größeren Teil der Menschen das ideale Antriebs-Konzept sein.



DS Automobiles verkörpert das Pariser Luxus Know-how in der Automobilwelt und den "Spirit of Avantgarde". In diesem Sinne lädt die junge Pariser Premiummarke immer wieder innovative Handwerkskünstler ins DS Design Studio Paris ein, um das französische Know-how für Materialien und Stil in die eigenen Fahrzeuge zu bringen. DS Automobiles will bereits 2024 ausschließlich vollelektrische Modelle auf den Markt bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1