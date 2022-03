Auszeichnung für Heldin der Straße 2021

Jana Diser aus Nordrhein-Westfalen ist die "Heldin der Straße des Jahres 2021". Die 18-jährige Schülerin erhielt für ihr beherztes Eingreifen und ihr äußerst umsichtiges Handeln nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten diese Auszeichnung, die von Goodyear zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland (AvD) und dem Magazin Trucker vergeben wird.



Im Juni 2021 übersah der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine bei Bad Salzuflen das von rechts kommende Auto eines 64-jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Pkw geriet außer Kontrolle, wurde in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen einen Lkw. Jana Diser aus Leopoldshöhe war gerade mit dem Auto auf dem Weg zur Schule, stellte sofort ihren Wagen mit eingeschaltetem Warnblinker ab und eilte Richtung Fahrzeug. Sie stellte fest, dass zwar eine Person bereits den Notruf getätigt hatte - sich aber niemand um den vor dem verunfallten Auto liegenden Mann kümmerte.



Zusammen mit einem Lkw-Fahrer brachte die junge Frau den Verletzten in die stabile Seitenlage. Die Besatzung eines ebenfalls an der Unfallstelle befindlichen Müllwagens räumte Trümmerteile aus dem Weg und brachte Rettungsdecken. Zwei quer gestellte Lkws warnten den entgegenkommenden Verkehr.



"Wie Jana Diser diese Situation gemeistert hat, verdient großen Respekt", erklärte Dr. Andre Weisz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Goodyear Germany GmbH und übergab neben dem Ehrenpreis aus Glas einen Shopping-Gutschein im Wert von 5.000 Euro.



Goodyear und der AvD engagieren sich seit 15 Jahren mit der Aktion "Held der Straße" für mehr Verkehrssicherheit. Gemeinsam mit dem Magazin Trucker werden Monat für Monat selbstlose Heldinnen und Helden gesucht, die durch ihr beispielhaftes Handeln Leben gerettet oder Unfallfolgen gemildert haben.

