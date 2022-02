Auszeichnung für Elektro-Reisemobil von Knaus

Der "European Innovation Award" zeichnet innovative, zukunftsweisende Lösungen, Konzepte, Strategien und Produkte der Caravaning-Branche aus. Schon zum fünften Mal in Folge gehört Knaus Tabbert zu den Gewinnern. In diesem Jahr wurde die Knaus-Studie E.Power Drive in der Kategorie "Technik & Konnektivität" ausgezeichnet.

Die Studie ist das erste vollelektrische Reisemobil von Knaus Tabbert. Es entstand in Kooperation mit dem Entwicklungspartner HWA und bietet einen Antriebs-E-Motor mit bis zu 180 kW Leistung und 90 Kilometer Reichweite im rein elektrischen Betrieb.



"Der E-Motor kann im Schiebebetrieb aber auch rekuperieren, also elektrische Energie erzeugen und wird von der im Unterboden verbauten Hochvolt-Batterie gespeist", heißt es bei Tabbert. Wenn nötig springt im Fahrbetrieb automatisch ein Range-Extender an, der fest mit einem Generator gekoppelt ist. Dadurch entfallen zeitraubende Ladestopps. Das Zusatz-Aggregat lädt primär die Fahrbatterie auf, kann aber auch direkt Strom an den Antriebsmotor liefern. Gleichzeitig versorgt der Range-Extender auch den Wohnaufbau des Fahrzeugs mit Energie.

