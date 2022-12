Ausstellung: Der Porsche 911 Carrera RS 2.7 wird 50

Sportwagenfans aufgepasst! Anlässlich des 50. Geburtstages des Porsche 911 Carrera RS 2.7 gibt es ab sofort die Sonderausstellung "The Spirit of Carrera RS" im ZeitHaus der Autostadt in Wolfsburg zu erleben.



Neben dem Porsche Carrera RS 2.7 können sich Besucher gleich auf drei weitere Fahrzeugmodelle freuen: Carrera RSR 2.8, Carrera RSR 3.0 sowie 991 GT3 RS. Diverses Film- und Infomaterial, eine analog-interaktive Station "Farbkaleidoskop" sowie zahlreiche Maßstabsmodelle lassen zudem auf die Anfänge und technischen Höhepunkte dieses automobilen Klassikers zurückblicken. Bis zum 15. Mai 2023 haben rennsportbegeisterte Gäste die Möglichkeit, sich bei "The Spirit of Carrera RS" in die 1970er Jahre versetzen zu lassen.



Folgende Fahrzeuge werden in der Ebene 3 des ZeitHauses präsentiert:



Porsche 911 Carrera RS 2.7

Zu seiner Zeit als "Deutschlands schnellster Sportwagen" bekannt, feiert der RS 2.7 im Jahr 2022 seinen 50. Geburtstag. Der Straßen-Elfer besitzt heute zahlreiche Beinamen. Neben "RS" und "2.7er" wird das erste Serienmodell mit Bug- und Heckspoiler auch als "Entenbürzel" bezeichnet. Das Exponat ist in Hellgelb - damals der beliebtesten Farbe - im ZeitHaus zu sehen.



Porsche 911 Carrera RSR 2.8 (3.0)

In der Saison 1973 entwickelt, diente der Porsche 911 Carrera RSR 2.8 (3.0) zeitweise als Versuchsträger. Breitere Kotflügel an der Vorder- und Hinterachse, um größere Rad-Reifen-Kombinationen zu ermöglichen, sowie Experimente mit verschiedenen Heckspoiler-Varianten führten u. a. dazu, den "RSR" im Gegensatz zum Vorgängermodell "RS" zu einem wettbewerbsfähigen Rennwagen umzubauen.



Porsche 911 Carrera RSR 3.0

Zum Nachfolger des Porsche 911 Carrera RSR 2.8 wurde der für die Saison 1974 entwickelte RSR 3.0. Mit größeren Lüftungsöffnungen an den Kotflügeln, einem größeren Heckspoiler sowie Motor begann mit dem RSR 3.0 eine neue Ära im Kundensport.



Porsche 911 991 GT3 RS

Der Sportwagen (Baujahr 2019) mit Vierliter-Hochdrehzahl-Saugmotor wird serienmäßig mit einem Siebengang-Porsche-Doppelkupplungsgetriebe an der Hinterachse angetrieben. Der höher positionierte Heckflügel und die Luftauslässe auf den vorderen Kotflügeln sorgen für verbesserte Aerodynamik.



Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte für die Autostadt kann die Sonderausstellung "The Spirit of Carrera RS" täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1