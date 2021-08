Ausstattung und Design überarbeitet

München. BMW frischt den iX3 auf. Dabei überarbeitet der Autohersteller vor allem Design und Ausstattung des elektrisch angetriebenen Geländewagens. Am Antrieb ändert sich nichts. Auch die Preise bleiben nahezu konstant: Wer im Herbst mit dem neuen Modell vom Hof fahren will, muss mindestens 67 300 Euro bezahlen. Das sind 1000 Euro mehr als bei der Markteinführung vor rund einem Jahr. Zu erkennen ist das Update von außen an einer deutlich vergrößerten BMW-Niere an der Front, flacheren Scheinwerfern und dreidimensional gestalteten LED-Rückleuten. Innen sollen vor allem ein größerer Bildschirm für das Infotainment und eine neu sortierte Mittelkonsole den Unterschied machen. Unter der Haube bleibt es bei der E-Maschine von 286 PS für die Hinterräder und einem 80 kWh großen Akku, der bis zu 460 Kilometer Reichweite ermöglicht. tmn

