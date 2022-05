Ausgezeichneter Multivan

Das Design des neuen Multivan von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) kommt an - und wie: Nach dem Sieg bei den RedDot Design-Awards im Juni letzten Jahres, einer "Special Mention" beim Automotive Brand Contest vom Rat für Formgebung und dem Leser-Design-Preis "Autonis" gab es jetzt die nächste Auszeichnung - und zwar gleich doppelt.



Der jüngste Streich: Die internationale Jury des iF Design Awards hat den neuen Multivan zum Sieger in der Kategorie "Automobile" gekürt. Neben der Formgebung des Gesamtfahrzeugs bekam auch das Interieur-Design eine besondere Auszeichnung der Jury: für die gelungene Integration und Gestaltung des Soundsystems von Harman Kardon in das innovative Interieur des Vans aus Hannover.



Über die Auszeichnungen freut sich das Team rund um VWN Design-Chef Albert Kirzinger: "Klares, zeitloses Design mit charaktervollem, sympathischem Blick, das überzeugt offenbar sowohl die Design-Experten als auch unsere Kunden."

