Ausflüge: Geheimtipp Roller

Bei einem spontanen Ausflug ins Grüne gibt es gute Gründe, auf den Roller zu setzen. Denn schnell und zuverlässig ist er auf dem täglichen Weg zur Arbeit, spontan und flexibel in der Freizeit. Mit circa 1,9 bis 3,9 Litern auf 100 Kilometer, je nach Modell, verbraucht er wenig Kraftstoff, ist überschaubar im Unterhalt und bringt seine Besitzer ohne großen körperlichen Kraftaufwand ans Ziel.



"Der Roller ist für Spritztouren in die Umgebung einfach ideal. Er fährt sich mit entspannter Geschwindigkeit, ist gering im Spritverbrauch und bietet darüber hinaus ausreichend Stauraum und auch teilweise Wetterschutz", sagt Jan Breckwoldt, Geschäftsführer von Peugeot Motocycles.



Denn die Füße werden locker auf das breite Fußbrett aufgestellt, der Oberkörper bleibt aufrecht: Das ermöglicht auch auf längeren Strecken ein entspanntes Fahren. Damit eignet sich der Roller gut für alle, die regelmäßig etwas weitere Entfernungen zurücklegen müssen und dabei nicht zu sehr ins Schwitzen kommen wollen. Und auch bei der Parkplatzsuche sind Rollerfans im Vorteil: das Zweirad lässt sich meist unkompliziert abstellen - eine Lücke für den Roller findet sich immer.



Praktisch für die Fahrt in die City oder ins Grüne ist der Motorroller auch aus anderen Gründen. Für die Picknickdecke oder die Regenjacke ist auch bei längeren Fahrten ausreichend Platz, denn es gibt genügend Stauraum: sei es im Topcase, im Staufach unter der Sitzbank oder an einem praktischen Haken, der bei vielen Rollern beispielsweise zum Befestigen einer Tasche vorne angebracht ist. Wind- und Wetterfahrer wissen zudem den Wetterschutz eines Motorrollers zu schätzen.

