Aus Opel Mokka-e wird Opel Mokka Electric

Der rein elektrische Opel Mokka bekommt einen neuen Namen und fährt auf Wunsch mit einer größeren Batterie vor. Der neue 54 kWh-Akku erlaubt eine um 20 Prozent gesteigerte Reichweite von bis zu 406 Kilometer (WLTP). Zugleich sinkt der angegebene Stromverbrauch auf 15,2 kWh pro 100 Kilometer.



"Aus 'e' wird 'Electric'. Mit dem neuen Namenszusatz unterstreichen wir, dass der Opel Mokka mehr elektrischen Fahrspaß denn je bietet," betont Opel CEO Florian Huettl.

Mit dem neuen Elektroantrieb und der größeren Batterie würde der Mokka Electric jetzt nicht nur stärker, sondern auch effizienter. Das würde man bei Opel unter durchdachter 'Greenovation' verstehen.



Der Kompakt-SUV ist sowohl batterieelektrisch als auch mit Verbrennern erhältlich. So können die Kunden die für sie perfekte Antriebsalternative ordern. Und die Wahl fällt schon jetzt überwiegend elektrisch aus: Im November entschieden sich 65 Prozent aller Mokka-Kunden in Deutschland für die batterieelektrische, lokal emissionsfreie Variante.



Die Energie wird in der neuen, 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie gespeichert. Die Ingenieure haben großen Wert auf ein effizientes Packaging gelegt und konnten so eine alltagstaugliche Reichweite bei kompakter Batteriegröße sicherstellen. Der Akku ist wie bei allen vollelektrischen Opel-Modellen im Unterboden verbaut. So geht kein Platz im Passagierraum oder Gepäckabteil verloren.



Der tiefe Fahrzeugschwerpunkt erhöht die Sicherheit und soll den Fahrspaß steigern. Eine Leistung von 115 kW/156 PS steht mit einem maximalen Drehmoment von 260 Newtonmeter sofort beim Tritt auf das Pedal zur Verfügung. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Opel-Stromer in unter 10 Sekunden. Die elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h.



Muss der kompakte Stromer zum "Nachtanken", lässt sich die Batterie an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule in knapp 30 Minuten per Schnellladung auf bis zu 80 Prozent wieder aufladen. Diese Schnellladefunktion hat der Mokka Electric serienmäßig an Bord. Neben der Aufnahme von Gleichstrom können Opel-Fahrer zudem über einen elf kW-Onboard-Charger auch dreiphasigen Wechselstrom laden - via Wall Box genauso wie per Kabel für die Haushaltssteckdose.

