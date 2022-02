Aus Liebe in die Waschstraße

Dass die Deutschen ihr Auto lieben, ist bekannt. Umso überraschender ist es, dass immerhin jeder zehnte Deutsche das eigene Fahrzeug so gut wie nie wäscht. Das ergibt eine aktuelle Umfrage von AutoScout24 und Innofact.



Der Online-Automarkt wollte wissen, zu welchem Anlass die Deutschen das eigene Auto gezielt zur Autowäsche fahren würden. Ergebnis: Jeder Dritte wäscht, wenn das Wetter besser wird, jeder Vierte bei Urlaubsfahrten. Und 20 Prozent nehmen sich den dezenten Hinweis des Partners bzw. der Partnerin zu Herzen, man solle die Karre endlich mal wieder durch die Waschanlage fahren.



Konkret sind es 33 Prozent, die die Waschstraße ansteuern, wenn das Wetter besser wird. 23 Prozent der Befragten wäscht das eigene Fahrzeug, bevor es in den Urlaub geht. Ebenso viele (23 Prozent) machen direkt nach den Ferien einen Abstecher zur Waschanlage ihres Vertrauens.



Nicht immer ist der Anlass, das eigene Auto aufzuhübschen mit positiven Gefühlen wie Sonne und Urlaub verknüpft. Jeder Fünfte macht sich erst dann an Lackpflege & Co., wenn der Partner bzw. die Partnerin zu lange meckert. Ansonsten ist Autoputz vor allem dann angesagt, wenn der Fahrer ein gutes Bild von sich abgeben möchte. So waschen zwölf Prozent, wenn sie zu einem beruflichen Termin fahren, acht Prozent vor einem Date und fünf Prozent im Vorfeld eines Treffens mit Freunden.



Für die eigene Verwandtschaft legen sich hingegen überraschend wenige ins Zeug: Lediglich vier Prozent der Befragten fahren auf dem Weg zu den eigenen Eltern durch die Waschstraße. Und wenn es zu den Schwiegereltern geht? Da ist Autowaschen noch weniger nötig - nur drei Prozent halten es für angebracht, bei den Eltern der besseren Hälfte mit einem sauberen Fahrzeug vorzufahren.



Übrigens: Zwölf Prozent lassen sich in ihrem Waschdrang nicht von äußeren Anlässen leiten. Sie sagen: Ich wasche mein Auto zu festgelegten Zeiten - unabhängig davon, wen ich treffe oder was ich mit dem Auto vorhabe. Da können die elf Prozent, die ihr Auto praktische nie waschen, nur den Kopf schütteln.

