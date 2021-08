Aus dem Gefolge des Göttervaters Odin

Der Aston Martin Valkyrie Spider auf Formel 1 Niveau kommt jetzt auf die Straße. Dieses Fahrzeug ist so berauschend schön, als hätten es die Götter erschaffen. Limitiert ist der Supersportler auf 85 Exemplare weltweit, erste Auslieferungen sind ab der zweiten Jahreshälfte 2022 geplant.



Mit dem beim Pebble Beach Concours d'Elegance vorgestellten Valkyrie Spider bereichert Aston Martin die Geschichte des Valkyrie um ein neues Kapitel, das ein besonderes Erlebnis verspricht: das unbeschreibliche Gefühl, eines der extremsten Hypercars der Welt mit offenem Dach zu fahren - ein Fahrzeug mit Straßenzulassung, das sich anfühlt wie ein Formel 1-Bolide.



Den Luxus eines offenen Dachs mit den enormen Erwartungen an Leistung und Fahrgefühl in Einklang zu bringen, die Aston Martin und Adrian Newey auch an die anderen Modelle des Valkyrie-Programms stellen, ist eine Herausforderung. Das gemeinsame Ingenieursteam von Aston Martin und Red Bull Advanced Technologies (RBAT) reizte bereits beim Valkyrie die absoluten Grenzen von Design und Konstruktion bei Hypercars aus.



Bei dem Supersportler setzt Aston Martin wie schon beim Valkyrie auf den hybriden 1.155 PS-Antriebsstrang mit V12-Motor. Optimiert wurden beim Valkyrie Spider die Kohlefaser-Karosserie, die aktive Aerodynamik und die aktiven Fahrwerkssysteme. Das Ziel war stets, auch bei Fahrt ohne Dach die Leistung eines Valkyrie bieten zu können.



Die Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h bei abgenommenen Dach (350 km/h mit Dach) macht das göttliche Fahrzeug zum schnellsten und extremsten offenen Aston Martin mit Straßenzulassung aller Zeiten. Simulationen versprechen bereits Leistung auf LMP1-Niveau und damit Rundenzeiten, wie sie Straßenfahrzeuge sonst nicht schaffen würden. Das Fahrerlebnis verspricht absolut spektakulär zu werden. Den Sound des 6,5-Liter-V12-Motors bei über 11.000 U/min mit offenem Dach zu erleben - das ist leider nur der Upperclass vergönnt.



Wegen der beispiellos hohen Nachfrage übersteigt die Zahl der Anfragen bereits das Kontingent von 85 geplanten Exemplare. Die Käufer der sowohl als Rechts- als auch als Linkslenker erhältlichen Fahrzeuge werden in Kürze ausgewählt.

