Aufklärung mit Fordzilla

In Europa sind Verkehrsunfälle nach wie vor eine der häufigsten äußeren Todesursachen bei 15 bis 25-jährigen Menschen, was zum Teil auf die Ablenkung durch Musik, weitere Fahrzeugpassagiere oder Mobiltelefone zurückzuführen ist. Leider zählt auch eine erhöhte Exposition gegenüber Alkohol und Drogen in diesem Alter zu den Ursachen von Unfällen. Ford ist nun an einem besonderen Projekt beteiligt, um aufzuklären.



Ford Fund, die gemeinnützige Stiftung der Ford Motor Company, und GlobalGiving, der operative Partner für das Management von Finanzhilfen, haben sich mit dem Team Fordzilla zusammengeschlossen: Die Rennfahrer der offiziellen E-Sport Mannschaft von Ford werben für das Fahrsicherheitsprogramm "Vorfahrt für Deine Zukunft", mit dem sich Ford an junge Zielgruppen zwischen 18 und 24 Jahren wendet. In einem Video testen die professionellen Computerspieler drei Spezialanzüge, welche die Auswirkungen von Alkohol und Schläfrigkeit simulieren, um die entsprechenden Beeinträchtigungen beim Autofahren spürbar werden zu lassen.



Mit Hilfe von Sichtbehinderung, Gewichten und Soundeffekten imitieren die Anzüge, wie eine Person beeinflusst werden würde, wenn sie betrunken, verkatert oder müde wäre. Nach einer ersten "nüchternen" Runde fuhren die Simulationsteilnehmenden mit einem der Anzüge über die gleiche virtuelle Strecke - mit spürbaren Folgen. So führte der Müdigkeitsanzug mit seiner sichtstörenden Spezialbrille zu zahlreichen Unfällen, während die Trunkenheitssimulation und der sogenannte Kateranzug gefährlich ungenaues Fahren und unberechenbare Manöver zur Folge hatten. In einem Fall endete die Fahrt sogar in einem spektakulären Unfall.



Das "Vorfahrt für Deine Zukunft"-Fahrsicherheitsprogramm verwendet diese Anzüge bereits seit vielen Jahren, um die Auswirkungen verschiedener Beeinträchtigungen erlebbar zu machen.

