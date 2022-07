Auf sanften Sohlen

Mannheim. Große Limousinen sind die richtigen Reisefahrzeuge – vor allem als Verbrenner. Kilometer um Kilometer gleiten sie nahezu lautlos dahin, luftgefedert und mit üppigen Platzverhältnissen. Jahrzehntelang galten die Modelle von Mercedes, BMW – und ja auch Opel – als Nonplusultra, bis auch Audi 1988 mit dem V8 und ab 1994 mit dem A8 in den prestigeträchtigen Markt drängte. Mit hochwertiger Verarbeitung, exklusiver Ausstattung und vor allem einem Novum in der Klasse: mit Allradantrieb, den die Ingolstädter „quattro“ nennen. Nun wurde die vierte Variante des A8 überarbeitet – vermutlich zum letzten Mal.

Audi A8 55 TFSI quattro Motor: Sechszylinder-Benziner Hubraum: 2995 ccm Leistung: 250 kW / 340 PS Max. Drehmoment: 500 Nm Antrieb: Allradantrieb, 8-stufige Tiptronic Höchstgeschw.: 250 km/h (abgeregelt) Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 5,6 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 8,1 l / Testverbrauch: 9,3 l Länge: 5190 mm, Breite: 1945 mm, Höhe: 1473 mm Leergewicht: 1960 kg Kofferraum: 505 l Preis: 101 600 Euro Serienausstattung: HD-Martix-LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung, OLED-Heckleuchten, Komfortschlüssel-System, el. geregelte Luftfederung, Leichtmetallfelgen, Diebstahlwarnanlage, Lederausstattung, Komfortsitze vorne, el. einstellbar, Sitzheizung, Multifunktionslederlenkrad, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Navigationssystem, virtuelles Cockpit, Einparkhilfe plus mit Kamera, zahlreiche Assistenzsysteme. se

Zum Test wurde das „Einstiegsmodel“ geliefert, ein Begriff, der dem 55 TFSI genannten A8 allerdings nicht so ganz gerecht wird. Zum Preis von rund 100 000 Euro rollt – oder besser gleitet – ein Bolide heran, der den Stand der aktuellen Technik im Verbrenner-Bereich präsentiert. Das ist auch die Aufgabe derartiger Modelle – Errungenschaften in die Großserie zu bringen. Erinnern wir uns an den Airbag in den 80er Jahren, den uns die Mercedes-S-Klasse bescherte.

Der neue A8 empfängt in jedem Fall schon mal von Weitem mit einem freundlichen Lichtspiel seiner LED-Leuchten. Außen wurde nicht viel an ihm gefeilt, es bleibt – bis auf einen neuen Grill und Luftauslässen – bei der langgestreckten Karosserie und flachem Aufbau. Etwas kantig, zeitlos, ohne stilistischen Schnickschnack. In die schmalen Heckleuchten sind nun hauchdünne OLEDs verbaut (wie bei einem Fernsehgerät), die verschiedene Signaturen zeigen können und auf Nähe reagieren. Bewegt sich ein anderes Auto auf weniger als zwei Meter an den stehenden A8 heran, strahlen sämtliche Elemente hell auf.

An der Front leuchten digitale Matrix LED-Scheinwerfer die Fahrbahn aus. Jeder Scheinwerfer verfügt über rund 1,3 Millionen Mikrospiegel, die das Licht einer besonders starken LED in winzige Pixel zerlegen. Das Spur- und Orientierungslicht für Autobahnen strahlt einen Lichtteppich ab, der die eigene Spur besonders hell ausleuchtet. Vor allem in Baustellen hilft das Orientierungslicht intuitiv dabei, die Spur zu halten. Ein großes Lichtspiel.

Streng und klar gezeichnet

Im Innenraum geht es stilistisch ähnlich zurückhaltend zu wie außen. Alles streng und klar gezeichnet, kühl und technisch. Typisch Audi sind die drei großen Bildschirme. Der untere ist für das richtige Klima zuständig – und etwas umständlich zu bedienen. Der Blick muss dazu von der Fahrbahn genommen werden. Meisterhaft sind dagegen die ultrabequemen Sitze vorn, die mit Leder bespannt sind, das sich sehr angenehm anfühlt. Sie lassen sich nicht nur beheizen, sondern auch belüften.

Der Sechszylinder-Benziner treibt neben diversen Audi-Modellen auch einige Porsche-Brüder an. Der Dreiliter ist ein säuselnder Leisetreter und hat mit 500 Newtonmetern einen kraftvollen Auftritt. Das Wort „Basis-Benziner“ ist also vermessen – denn er zieht extrem spurtstark los und liefert eine schöne Bandbreite an Leistung, auf der man surfen kann. Der Verbrauch: 9,3 Liter. Die Reichweite: 830 Kilometer. Übrigens wiegt der massige A8 fast 800 Kilogramm weniger als das E-Pandant e-tron.

Die Krönung ist aber das vorausschauende Aktivfahrwerk. Es kann jedes Rad einzeln über einen Elektromotor be- oder entlasten und hält so die Karosserie gerade. Naht beispielsweise eine Bodenschwelle in einer 30er-Zone, bügelt der A8 diese vollkommen platt. Kein Wassertropfen würde ein Glas verlassen.

Den A8 wird es künftig so als Verbrenner nicht mehr geben. Er wird sich auf seinem Zenit verabschieden, denn das Gesamtpaket passt absolut – für die, die sich so eine Luxuslimousine leisten können.