Auf 20-Zöllern durch den Wald

Berlin. Falträder sind ideale Stadtbegleiter: Sie eignen sich für Pendler in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder für Campingfreunde und Bahnreisende, die, vor Ort angekommen, mobil sein wollen. So weit so normal. Was aber wäre, wenn man breite Reifen und einen Rennlenker montiert? Dann käme ein Gravel-Faltrad heraus, das seinen Aktionsradius um Forst-, Wiesen- und Waldwege erweitern würde. Das war die Idee, die man zu Beginn der Corona-Krise in Wien beim Faltradhersteller Vello hatte und schließlich 2021 in die Tat umsetzte.

Falträder auch für Abenteuer jenseits des Asphalts fit zu machen, damit hatte sich auch die Firma Brompton beschäftigt. Der britische Faltradspezialist konfigurierte ein Sondermodell mit robusteren Reifen. Unter dem Label Jeep ist ein Falt-E-Bike mit groben Geländestollen am Markt. Und auch ein anderer Faltradpionier aus England, Moulton, bezeichnet seine Schlechtwege-Variante XTB als Gravelbike.

Der Einsatzzweck: Valentin Vodev, Mitgründer von Vello, schreibt dem Modell „perfekte Gravel-Eigenschaften“ zu. Es gehe darum, seine Fahrer zu ermutigen, angestammtes Terrain – den Campingplatz, die täglichen Wege – zu erweitern: „Es ist zum Beispiel ideal für kurze Trips um die Stadt, off-road wie on-road“, so Geschäftsführer Vodev.

Für viele Kunden interessant sei der Unterschied zu gängigen Gravelbikes, der sich dem Faltmechanismus verdanke: Touren seien mit dem Vello spontaner möglich – zumindest, wenn der Ausgangspunkt nicht gleich vor der Haustür liegt. Das zusammengelegte Vello kann in vielen öffentlichen Verkehrsmitteln als Gepäck kostenfrei mitreisen – ein vollformatiges Allroad-Bike, wie Gravelbikes auch genannt werden, muss im Zweifel auf den Fahrradträger am Auto, oder man muss ein Zusatzticket lösen.

Die Technik: Das Vello Gravel rollt wie jedes Faltrad auf vergleichsweise kleinen Laufrädern, mit 20 Zoll sind diese aber größer als etwa die 16-Zöller eines Brompton. Damit ist das Faltmaß für ein Klapprad kompakt, aber nicht ultrakompakt. Weil sich beim Gravel zudem der Rennlenker nicht zusammenlegen lässt, ist es in Höhe und Breite etwas größer als beim Vello-Basismodell und beträgt 65 x 79 x 39 Zentimeter (Höhe mal Länge mal Breite).

Der patentierte Faltmechanismus ist einfach, erfordert aber etwas Übung. Der per Magnet arretierte Hinterbau lässt sich über ein Gelenk am Tretlager rechts neben den Rahmen schwingen. Vorderrad und Gabel, die sich über ein weiteres Gelenk am Gabelkopf lösen lassen, legt man an der anderen Seite an einen weiteren Magneten an. Mit 11,9 Kilo ist das Bike gerade noch leicht genug, dass man das Tragen vom Bahnsteig zum Ausgang oder vom Keller zum Auto nicht als Zumutung empfindet. Wahlweise kann man es im gefalteten Zustand am Sattel gepackt aber auch vor sich her rollen.

Das Schaltwerk entstammt Shimanos ambitionierter 105er Rennradgruppe – das passt zu den Rennradgenen, die jedem Gravelbike innewohnen. Dem ebenfalls veranlagten Mountainbike-Erbe wiederum verdanken sich auch die Scheibenbremsen, die auch bei Nässe anders als Felgenbremsen volle Funktion versprechen.

Der Fahreindruck: Quirlig und wendig verrät das Fahrrad schon auf den ersten Metern seinen Charakter. Es lässt sich mühelos beschleunigen, die Reifen surren auf der geraden Landstraße, auf der das Bike ordentlich Tempo aufnimmt und sich dann fast so spurtreu fährt wie ein ausgewachsenes Fahrrad. Biegt man auf Feld- und Waldwege ab, schwindet der Spaß nicht, im Gegenteil. Erstaunlich komfortabel rollen die 20-Zöller ab. Aufgrund ihrer Breite ist ihr Volumen groß, und sie benötigen weniger Luftdruck, was die Dämpfung verbessert.

Ausstattung, Zubehör, Peripherie: Auch für Alltag und leichtere Touren lässt sich das Vello Gravel optimieren. Als Zubehör können Allwetterradler Schutzbleche bestellen, die sich mit dem Rad falten lassen (89 Euro). Für den gleichen Aufpreis liefert Vello kompakte LED-Beleuchtung mit 80 Lumen, die per USB geladen und Silikonschlaufen befestigt wird und der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) entspricht. Am Steuerrohr lässt sich ein Front-Gepäckträger mit zehn Kilo Tragkraft befestigen, der beim Falten nicht im Weg, aber abnehmbar ist (99 Euro). Spanngurte im Paar kosten weitere 19 Euro.

Der Preis: Das Vello Gravel, das es wie bei Falträdern üblich in nur einer Rahmengröße gibt, kostet ab 2290 Euro. Damit liegt es 700 Euro über dem Basismodell Vello Rocky ohne Gravel-Ausstattung.

Das Fazit: Ganz schön fix, ganz schön cross: Das Vello Gravel ist schnell und kommt auf Schotter und auch in leichtem Gelände gut zurecht. Doch als Klapprad bleibt es ein Kompromiss. tmn