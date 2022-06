Auf 150 Stück limitiert: Die neue Alpine A110 "Tour de Corse 75"

Mit der neuen A110 "Tour de Corse 75" präsentiert Alpine eine auf 150 Exemplare limitierte Sonderedition. Kennzeichen ist die gelbe Karosserielackierung, die mit der schwarzen Fronthaube und dem schwarzen Dach kontrastiert. Technische Merkmale sind der 221 kW/300 PS starke Motor aus der A110 GT und A110 S sowie ein Rallye-Fahrwerk.



Pate für den Namen der A110 "Tour de Corse 75" stand die Alpine A110, die 1975 bei der gleichnamigen Rallye auf Korsika einen denkwürdigen Auftritt hatte. Im Jahr 1956 ins Leben gerufen, ist der auch als "Rallye der tausend Kurven" bezeichnete Wettbewerb eines der bedeutendsten Events im Rallyesport. 1975 starteten 77 Teams auf dem korsischen Asphalt, aber nur 22 kamen ins Ziel. Ein Hinweis für den Schwierigkeitsgrad der Rallye.



Die am historischen Vorbild orientierte Zweifarb-Lackierung der Alpine A110 "Tour de Corse" ergänzt eine markante schwarz-weiße "Tour de Corse 75"-Grafik. Hinzu kommen eine weiße Umrandung der Fronthaube und die Nummer 7 am Heck als Referenz an das damalige Rallyefahrzeug. Auch die Rennsitze von Sabelt sind mit dem Schriftzug "Tour de Corse 75" bestickt und lassen sich mit Wettkampfgurten ausstatten.



In Glanz-Weiß lackierte 18-Zoll-Räder und die orangefarbenen Brembo-Bremssättel vervollständigen den sportlichen Auftritt. Zusätzlich weisen nummerierte Plaketten auf den exklusiven Charakter der Sonderedition hin. Die A110 Tour de Corse 75 verfügt außerdem über das neue Alpine Multimediasystem mit AndroidAuto - und Apple Carplay-Konnektivität.

