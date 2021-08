Audis Formel-E-Reise endet in Berlin

Für Audi endet am Wochenende 14./15. August eine lange und erfolgreiche Reise: Mit den beiden Finalrennen der ersten WM-Saison geht das werkseitige Engagement von Audi in der Formel E zu Ende. Nach sieben erfolgreichen Saisons stellt sich die Marke neuen motorsportlichen Herausforderungen.



Eine akribische Vorbereitung von Lucas di Grassi und Rene Rast im Simulator in Neuburg, ein letztes Mal Aufbau des Boxenzelts auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, zwei letzte Startaufstellungen und am Sonntag um kurz vor 16:30 Uhr die letzte Zielflagge: Audi stehen vor dem werksseitigen Abschied aus der Formel E emotionale Tage bevor. Als Gründungsmitglied der Serie wird sich das Team Audi Sport ABT Schaeffler nach 84 Rennen von der Formel E verabschieden.



Vor dem Abschied stehen die beiden letzten Rennen in einer der spannendsten Saisons, die die Formel E bisher erlebt hat. Nach 13 ausgetragenen Läufen ist sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung nahezu alles möglich: Die Top 15 liegen innerhalb von nur 33 Punkten bei einer maximal möglichen Punkteausbeute von 60 pro Fahrer und Wochenende. Auch Rene Rast (Platz 10) und Lucas di Grassi (Platz 14) befinden sich noch in Schlagdistanz, ebenso wie Audi Sport ABT Schaeffler in der Teamwertung. Auch in Berlin werden zwei Rennen am Wochenende ausgetragen. Startzeit ist am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 15:30 Uhr.



"Wir kommen nach Berlin, um uns erhobenen Hauptes von der Formel E und unseren Fans, von denen einige wieder mit dabei sein dürfen, zu verabschieden", sagt Teamchef Allan McNish. "Lucas und Rene haben in Berlin schon viele Rennen bestritten und standen beide schon auf dem Podium. Wir als Team haben hier einige der emotionalsten Momente der vergangenen Jahre erlebt. Es ist also der perfekte Ort für das letzte Kapitel unseres Formel-E-Abenteuers, das wir selbstverständlich mit so vielen Pokalen wie möglich beenden möchten."



46 Trophäen hat Audi Sport ABT Schaeffler in der Formel E bereits gewonnen. In den ersten drei Jahren als Privatteam ABT Sportsline mit Unterstützung des Technologieunternehmens Schaeffler, seit 2017 dann als offizielles Audi-Werksteam. Es ist die Bestmarke der Serie, die auch nach Ende der Saison unerreicht bleiben wird. Ebenso wie die der meisten schnellsten Runden eines Teams oder die der meisten Podiumsplätze eines Fahrers durch Lucas di Grassi. Der Brasilianer hat als einer von nur zwei Fahrern im Feld alle bisherigen Rennen der Formel E bestritten, als einziger für dasselbe Team: Audi Sport ABT Schaeffler.

