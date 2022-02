Audi wertet den A8 auf

Audi hat sein Spitzenmodell deutlich aufgewertet. Neben einem überarbeiteten Außendesign und neuen Ausstattungslinien wurde vor allem das Interieur des A8 aufwendig modernisiert.



"Ganz klar: Der Audi A8 ist unser Innovationsträger", sagt Oliver Hoffmann, Audi-Vorstand für den Geschäftsbereich Technische Entwicklung. "Wir setzen alles daran, die neuesten Technologien immer zuerst im A8 einzuführen und dann in anderen Baureihen und Segmenten."



Die Proportionen haben sich im Zuge der Modellpflege nur unwesentlich verändert, der neue A8 ist bei einem Radstand von drei Metern 5,19 Meter lang, 1,95 Meter breit und 1,47 Meter hoch. In seinen digitalen Matrix LED-Scheinwerfern zerlegen circa 1,3 Millionen Mikrospiegel das Licht einer besonders starken LED in winzige Pixel. "Dadurch lässt es sich mit hoher Präzision und Auflösung steuern", so die Ingolstädter.



Die A8-Klientel erwarte immer die neuesten Technologien, gerade in den Bereichen Sicherheit, Licht und Infotainment, weiß Peter Dlab, technischer Projektleiter des Audi A8. Ein Beispiel dafür: der Ruhesitz im A8 L. Er bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten und eine Fußablage an der Lehne des Beifahrersitzes. Hier kann sich der Passagier hinten rechts die Fußsohlen in mehreren Stufen wärmen und massieren lassen.



Das Air Quality-Paket verbessert laut Audi die Luftqualität im Innenraum. Der Kombi-Filter in der Vierzonen-Klimaautomatik bindet nämlich einen Großteil der Gase und des Feinstaubs. Zudem trägt er dazu bei, Allergene und Mikroorganismen unschädlich zu machen. Serienmäßig sind digitale OLED-Heckleuchten an Bord. Sie verfügen über eine Annäherungs-Erkennung: Wenn sich andere Verkehrsteilnehmer dem stehenden A8 von hinten auf weniger als zwei Meter nähern, aktivieren sich sämtliche OLED-Segmente.



Das MMI Touch Response-Bedienkonzept im Audi A8 setzt auf zwei Displays mit 10,1 und 8,6 Zoll und eine natürliche Sprachbedienung: "Hey Audi!" Das volldigitale Audi Virtual Cockpit mit dem optionalen Head-up-Display komplettiert die Anzeigen. Im Fond geben zwei 10,1-Zoll-Displays mit Full-HD-Auflösung, die an den Lehnen der Vordersitze befestigt werden, Inhalte von den Endgeräten der Passagiere wieder, zudem können sie per Casting zahlreiche Audio- und Videostreams empfangen.



Das Antriebsangebot reicht von V6-TFSI- und TDI-Motoren mit je drei Litern Hubraum über den Plug-in-Hybrid-Antrieb TFSI e bis hin zum 4.0 TFSI-Motor mit maximal 571 PS. Der Grundpreis für den A8 liegt bei 97.800 Euro. Der A8 60 TFSI e quattro kostet ab 108.950 Euro und der S8 ab 144.800 Euro.

