Audi- und Porsche-Fahrer sündigen gerne

Audi- und Porsche-Fahrer sind gerne mal über dem Limit unterwegs. Das zeigt eine Auswertung der Kfz-Versicherungsabschlüsse beim Vergleichsportal Verivox. An der Spitze der Autos mit dem höchsten Anteil an Punktesammlern stehen drei Audi-Modelle. Im Marken-Ranking haben die Sportwagen aus Zuffenhausen am häufigsten Fahrer mit Punktekonto.



Ganz vorn sind der Audi Q5 und der Audi A5. Bei beiden Modellen liegt der Anteil der Punktesünder 70 Prozent über dem Durchschnitt aller Modelle. Danach folgt der Audi A1. Unter den Top 10 rangieren mit dem Audi A6 (Platz 5) und dem Audi TT (Platz 9) zwei weitere Modelle aus Ingolstadt.



Hintergrund der Punkte-Hitparade: Vor dem Abschluss einer Kfz-Versicherung müssen Kundinnen und Kunden angeben, ob sie Punkte in Flensburg haben. Für die Analyse wurden die 100 Automodelle und 30 Automarken ausgewertet, die am häufigsten über Verivox versichert werden. Bei den Automarken steht Porsche deutlich an der Spitze - gefolgt von Audi und Jeep.



Den niedrigsten Anteil an Punktesündern gibt es unter den Fahrern der B-Klasse von Mercedes. Das ist übrigens auch das Automodell mit den ältesten Autofahrern unter den Verivox-Kunden. B-Klasse-Fahrer haben nur halb so häufig Flensburg-Punkte wie die Kfz-Versicherten im Gesamtschnitt. Die zurückhaltenden Fahrer sind ansonsten oft in Kleinwagen unterwegs. Unter den Modellen mit dem geringsten Anteil an Einträgen im Fahreignungs-Register folgen Citroen C1 und Smart Forfour. Bei den Automarken sitzen in den Fahrzeugen von Suzuki, Toyota und Dacia am seltensten Verkehrssünder mit Punktekonto hinter dem Lenkrad.



Die Frage, ob ein Autofahrer Punkte in Flensburg hat, kann in einigen Fällen den Preis der Kfz-Versicherung beeinflussen. "Autofahrer sollten deshalb beim Versicherungsabschluss unbedingt korrekte Angaben zu ihren Punkten machen", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Wer beim Abschluss schwindelt, riskiert im Schadensfall eine Strafzahlung."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1