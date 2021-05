Audi SQ8 als Abt mit 650 PS

Abt gibt dem Audi SQ8 die Sporen: Durch das Leistungsupgrade aus Kempten beschleunigt das SUV-Coupe nach dem Tuning genau so schnell wie ein serienmäßiger RSQ8. Bei der Höchstgeschwindigkeit soll der Abt SQ8 seinen großen Bruder sogar übertreffen, teilen die Edel-Tuner mit.



Das Grundmodell ist mit einem vier Liter großem V8-Biturbo-Benziner unterwegs. 373 kW/507 PS bei einem maximalen Drehmoment von 770 Newtonmeter leistet das geräumige SUV in der Serienausstattung. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt dem SQ8 in gerade einmal 4,1 Sekunden, was dem großen und 600 PS starken Bruder RSQ8 schon ziemlich nahekommt.



Wenn die Ingenieure von Abt Sportsline den "kleinen" Bruder SQ8 zum Leistungsupgrade bestellen, gewinnt dieser sogar das Duell um die Pferdestärken mit einer Differenz von 50 PS. Mit dem Hightech-Steuergerät Abt Engine Control verfügt der TFSI-Motor des SQ8 dann nämlich über 478/kW650 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment.



Neben der Leistung kommt bei den Allgäuern auch die Optik nicht zu kurz, in diesem Fall schnürt die Edelschmiede nun ein attraktives Paket bestehend aus Leistungssteigerung Power S, GR23-Radsatz und Aeropaket zu einem Preis von 22.900 Euro.

