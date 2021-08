Audi RS 3: Rekord am Ring

Gerade erst enthüllt - und schon ein fetter Superlativ: Mit einer Zeit von 7:40,748 Minuten ist die neue RS 3 Limousine laut Audi "das schnellste Kompaktmodell auf der Nürburgring-Nordschleife". Renn- und Entwicklungsfahrer Frank Stippler von Audi Sport verbesserte schon im mit dem Fünfzylinder-Gefährt den bisherigen Rekord in dieser Klasse um 4,64 Sekunden.



Die Ingolstädter machen vor allem ihren Markenclaim "Vorsprung durch Technik" für die Rekord-Performance verantwortlich. Denn neben 2,5 Liter Hubraum, 400 PS Leistung und 500 Newtonmeter Drehmoment hat der neue Torque Splitter mit vollvariabler Momentenverteilung an der Hinterachse großen Anteil an der Leistung.



Das Team um Fahrer Frank Stippler passte vor der Rekordrunde, die schon im Juni und mit noch getarntem RS 3 absolviert wurde, nur den Reifendruck der Semi-Slicks Pirelli P Zero Trofeo R an die Streckenbedingungen an. "Wir haben nicht unendlich viele Möglichkeiten einen solchen Rekordversuch zu proben", so Stippler. "Das war ein rundum gelungener Tag."

