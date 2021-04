Audi R8 LMS-Kollektion: Aller guten Dinge sind sechs

Bei einer Kleinserie von nur sechs Stück kann man im Automobilbau wirklich von hoher Exklusivität sprechen. So wie bei dem halben Dutzend Kollektions-Exemplare des Audi R8 LMS. Ihr ebenfalls exklusiver Preis: 349.000 Euro - plus Mehrwertsteuer.



Die von Audi Sport customer racing gleich nach den ersten beiden großen Siegen des R8 LMS GT2 in Monza kreierten Boliden unterscheiden sich in einem entscheidenden Detail: der Farbe. Es gibt sie nämlich jeweils einmal in Kyalamigrün, Misanorot, Nogaroblau, Sebringschwarz, Taktikgrün und Vegasgelb.



Ob Interessenten angesichts der kleinen Auflage tatsächlich ihre Wunschfarbe ergattern, einfach irgendein Fahrzeug nehmen oder gleich ganz leer ausgehen werden: Das sind Probleme, mit denen sich Normalos mit Durchschnitts-Autobudget nicht plagen müssen.



Übrigens: Der R8 LMS GT2 ist mit 470 kW/640 PS das leistungsstärkste von vier Modellen im Kundensport-Portfolio von Audi. Und was die Mehrwertsteuer angeht: Die macht mal eben 66.310 Euro aus. Allein mit diesem Geld kaufen sich manche Menschen gleich mehrere Autos.

AdUnit urban-intext1