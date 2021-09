Audi Grandshpere Concept: Blick in die Zukunft

23 Zoll große Räder, gegenläufig öffnende Türen, 5,35 Meter Länge, 2 Meter Breite und 1,39 Meter Höhe: Mit der auf der IAA 2021 debütierenden Studie Grandshpere Concept zeigt Audi die Oberklasse-Limousine der Zukunft. Die eher wie ein viertüriger GT wirkende automobile Verheißung hat schon jede Menge mit dem künftigen Serienmodell zu tun. Sie entspricht zu rund 80 Prozent dem A8-Nachfolger. Und sie ist natürlich vollelektrisch.



Der Grandshpere wurde von Design-Chef Marc Lichte und seinem Team von innen nach außen entwickelt. Er hat die Systeme an Bord, um autonom nach Level vier zu fahren. Bedeutet: Das Lenkrad verschwindet, die Passagiere können sich wie in einer Luxus-Lounge anderen Dingen widmen.



Die äußere Form vereint Details aus der Audi-Historie und der Zukunft. Das Ergebnis ist mehr als nur beeindruckend, bis hin zu Details wie den komplett glatten Türen: Türgriffe gibt es nicht mehr, das Auto erkennt seinen Nutzer am Gang.



Die Bedienung funktioniert per Eyetracking, Gesten- oder Sprachsteuerung, Handschrifteingabe und Berührung. Der Grandsphere basiert auf der Premium Platform Electric (PPE), ein Batteriemodul zwischen den Achsen hält rund 120 kWh Energie bereit. Die beiden E-Motoren, die den markentypischen Quattro-Antrieb ermöglichen, leisten zusammen 530 kW/721 PS und liefern ein Drehmoment von 960 Newtonmetern. Die Reichweite liegt laut Audi, je nach Antriebsvariante und -leistung, bei "mehr als 750 Kilometern".



Dank Einkammer-Luftfederung mit adaptiven Dämpfern taugt die Studie durchaus auch für eine dynamische Fahrweise, unter normalen Bedingungen steht sie aber für sänftenartigen Komfort ohne spürbare Aufbaubewegungen, weil ein Aktivfahrwerk jedes Rad über elektromechanische Aktoren separat und millisekundenschnell hoch ziehen oder nach unten drücken kann. Dadurch wird das Wanken oder Eintauchen beim Beschleunigen oder Bremsen stark reduziert.

