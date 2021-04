Audi elektrisiert die Rallye Dakar

Audi setzt auch im Motorsport verstärkt auf Elektromobilität. Nach der Formel E steht der Autobauer nun auch bei der härtesten Rallye der Welt unter Strom. Hintergrund: Die Ingolstädter geben 2022 ihr Debüt bei der Rallye Dakar.



Die Konzeption des Prototyps, mit dem Audi bei der Rallye Dakar starten will, sei weitgehend abgeschlossen, heißt es. Erste Testfahrten sind für Mitte 2021 geplant. Die Projektleitung hat Andreas Roos übernommen, der bei Audi Sport zuletzt für das DTM-Programm verantwortlich war.



"Mit dem Dakar-Projekt bleiben wir bei Audi unserer Philosophie treu, im Motorsport erstmals neue Technologien einzusetzen, die wegweisend für die Serie sind", sagt Julius Seebach, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH und verantwortlich für alle Motorsportaktivitäten von Audi. In der Rallye-Historie sei dies der Quattro-Antrieb gewesen. "Und nun werden wir bei der Rallye Dakar Komponenten künftiger Elektroantriebe unter extremen Bedingungen testen", so Julius Seebach weiter.



In dem Dakar-Prototyp kommt die von Audi für die Saison 2021 neu entwickelte Motor-Generator-Unit (MGU) aus dem aktuellen Formel-E-Auto zum Einsatz. "Wir werden je eine MGU an der Vorderachse und an der Hinterachse haben. Eine dritte MGU dient als Generator, um die Hochvoltbatterie während der Fahrt aufzuladen", sagt Roos.



Man müsse aber noch Modifikationen vornehmen, weil die Wüste andere Herausforderungen biete als die Städte, in denen Audi derzeit in der Formel E unterwegs sei, betont Roos. Sprünge, Sand und die sehr langen Etappen machen die Rallye Dakar zu einer Tortur für Mensch und Material.



Auch die Hochvoltbatterie wird von Audi selbst entwickelt. Die Energie zum Laden liefert der Vierzylinder-TFSI-Motor aus der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). "Unser Antrieb ist voll elektrisch - der TFSI-Motor wird nur zum Laden der Batterien in den Wertungsprüfungen verwendet. Die Batterie muss während der Fahrt aufgeladen werden, da es derzeit in der Wüste keine anderen Möglichkeiten gibt." Audi plant, auf allen Verbindungsetappen voll elektrisch zu fahren.



Der erste Prototyp für die Rallye Dakar entsteht gerade bei Audi Sport in Neuburg an der Donau. Das sogenannte "Roll-out" ist für Ende Juni 2021 vorgesehen, die Weltpremiere soll im Juli steigen. Anschließend ist eine intensive Erprobungsphase geplant, ehe im Januar 2022 der erste Einsatz bei der Rallye Dakar auf dem Programm steht, teilt Audi mit.

