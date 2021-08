Audi bringt neue Versionen des Q4 e-tron

Audi vergrößert das Angebot an Q4 e-tron-Versionen: Neu im Sortiment ist einmal der ab 49.500 Euro angebotene Q4 Sportback 40 e-tron, der mit bis zu 534 Kilometer Reichweite den Champion in der Elektro-Modellpalette der Marke gibt. Ebenfalls ab sofort bestellbar, und zwar ab 50.900 Euro, ist das neue Allrad-Modell Q4 45 e-tron quattro mit einer Reichweite von bis zu 490 Kilometern.



Beim Sportback 40 e-tron treibt ein E-Motor mit 150 kW/204 PS die Hinterachse an. Die Allrad-Variante nutzt je eine E-Maschine vorne und hinten. Sie bringen es zusammen auf 195 kW/265 PS, das ermöglicht den Sprint von null auf 100 km/h in 6,9 Sekunden und eine elektronisch begrenzte Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1