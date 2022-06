Auch günstige Auto-Shampoos machen sauber

Beim Test von teuren und günstigen Reinigungs-Produkten für Autos erhalten die preiswerten Shampoos gute Noten. Obwohl auf Privatgrundstücken verboten oder nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, wollen viele Autofahrer auf die Schaumwäsche von Hand nicht verzichten.



Grund genug für die KÜS, den Klassiker unter den Pflegemitteln gemeinsam mit den Experten von Auto Bild zu testen. Am Start neun gängige Autoshampoos, die allesamt im Fachhandel oder an der Tankstelle erhältlich sind. Die größte Überraschung des Tests: Bei keinem der Shampoos gibt es Unterschiede bei der Reinigungsleistung an einem gleichmäßig verschmutzen Auto.



Auf den nachfolgenden Plätzen der "sehr guten" Produkte Alclear Auto-Shampoo, Amor All Heavy Duty Car Wash, Liqui Moly Auto-Wasch-Shampoo und Meguiar's Gold Class Car Wash. Alclear wartet mit einem sehr intensiven, aber nicht unangenehmen Geruch und mäßig starker Schaumbildung auf. Armor All ist bei der Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit hervorragend. Die Mischbarkeit mit Wasser ist nur mäßig und es zieht Fäden. Liqui Moly schäumt wenig, riecht angenehm nach Zitrus und glänzt rundum mit guten Leistungen. Ebenfalls Top bei Reinigung und Verträglichkeit das gut lösliche Shampoo-Konzentrat von Meguiar's.



Je mehr Schaum, desto gründlicher die Reinigung - weit verbreitet, jedoch falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall, sagen die Experten. Schaum reduziert die Reinigungswirkung des Waschwassers, weil die für die Reinigung verantwortlichen Tenside aus dem Wasser in den Schaum wandern. Im Wasser sind dann weniger Tenside enthalten. Tenside umhüllen den Schmutz und transportieren ihn im Wasser. Wird das Wasser aufgeschäumt, wandern die Tenside in die Schaumblasen, die reinigende Wirkung des Wassers nimmt ab. Je weniger Schaum, desto besser die Reinigung.



Alle Shampoos erhalten bei diesem Testpunkt die volle Punktzahl. Ganz anders hingegen bei der Dosierung. Bei der benötigten Menge für zehn Liter Wasser sind die Unterschiede enorm und reichen von 3 bis 300 Milliliter für einen Eimer Schaumpflege. Weitere Unterschiede gibt es bei der Materialverträglichkeit und der Mischbarkeit mit Wasser.



Gleich sieben der neun Produkte gehen bei der Gesamtbewertung mit der Note "sehr gut" durchs Ziel. Zweimal vergeben die Experten von KÜS und Auto Bild die Note "gut". Testsieger mit einem hauchdünnen Vorsprung ist das Sonax Glanz-Shampoo (siehe Ergebnistabelle). Das Konzentrat ist bestens mit Wasser mischbar und erreicht in fast allen Testkriterien die volle Punktzahl.



Auf dem zweiten Platz landen punktgleich das A1 Speed Shampoo von Dr. Wack und das Nigrin Auto-Shampoo. Bei Wack ist nur eine geringste Produktmenge für einen Zehn-Liter-Eimer Waschwasser nötig. Top-Leistung zum günstigen Preis bietet Nigrin und ist somit Preis-Leistungs-Sieger. Einziger Negativpunkt beim Praxistest: Beim Mischen bilden sich kleine Fäden im Wasser.

