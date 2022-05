Astra feiert Händlerpremiere

Was der neue Opel Astra drauf hat, davon können sich alle Interessierten beim Opel-Tag am 7. Mai überzeugen. Diesen Samstag feiert nämlich der neue Kompakte aus Rüsselsheim als Plug-in-Hybrid, Benziner und Diesel seine deutschlandweite Händlerpremiere.



Die Besucher der Autohäuser können den Newcomer erstmals selbst testen und probefahren. Genauso wie viele weitere Blitz-Modelle vom Mokka bis zum ebenfalls neuen Grandland, "die mit ihrem ausdrucksstarken Design samt Opel Vizor das neue Selbstbewusstsein der Marke widerspiegeln", so der Hersteller.



Besucher und Astra-Fans können bei der Händlerpremiere an einem Gewinnspiel teilnehmen. Es besteht die Chance auf ein exklusives Meet & Greet mit Jürgen Klopp, oder noch besser auf den neuen Opel Astra für ein halbes Jahr. Damit ließe sich die Wartezeit bis zur Auslieferung des eigenen Astra versüßen. Denn der erfreut sich bereits vor seinem offiziellen Marktstart einer regen Nachfrage.



Mitmachen funktioniert ganz einfach: Beim Opel-Partner vor Ort den QR-Code scannen und damit auf die Gewinnspiel-Microsite gehen. Dort können die Teilnehmer aus verschiedenen Astra-Kategorien (Design, Fahrspaß, Interior, Assistenz) wählen und ihr persönliches Statement zum neuen Astra abgeben.

