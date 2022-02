Aston Martin DBX707: Durstiges Power-SUV

Überwältigende Power, überragende Präzision und dynamische Eleganz: Das waren drei Kernziele bei der Entwicklung des neuen SUV-Spitzenmodells von Aston Martin. Herausgekommen ist dabei der DBX707.



"Das Modell wurde in jedem Detail für maximale Leistung, intensiven Fahrspaß und noch größere Präsenz auf der Straße optimiert", heißt es aus dem Vereinigten Königreich. In Zahlen: Der überarbeitete 4.0-Liter-V8 des Ober-DBX liefert 707 PS - daher der Name! - und 900 Nm. Das sind 157 PS beziehungsweise 200 Nm mehr als beim Basismodell. Der DBX707 kann, wenn gewünscht, in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit: 310 km/h.



Die Kehrseite der Medaille: Ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit ist der Neuzugang definitiv nicht, Aston Martin gibt schon den WLTP-Verbrauch mit 14,2 Liter je 100 Kilometer an - im richtigen Leben dürften es noch diverse Liter mehr sein.



Beim Antriebsstrang und beim Fahrwerk haben die Briten alles reingepackt, was gut und teuer ist. So verfügt der DBX707 etwa über ein 9-Gang-Automatikgetriebe mit Lamellen-Nasskupplung, eine elektronische Shift-by-Wire-Steuerung, ein aktives zentrales Verteilergetriebe und ein elektronisches Hinterachs-Sperrdifferenzial. Dazu kommen noch die adaptive Dreikammer-Luftfederung, die eine variable Fahrhöhe (um bis zu 4,5 Zentimeter anhebbar und um bis zu drei Zentimeter absenkbar) ermöglicht, und ein elektronisches aktives Anti-Roll-Kontrollsystem, das die Karosserie auch bei sehr hohem Kurventempo gerade hält.



Die Auslieferung soll im Sommer 2022 starten, Preise hat Aston Martion noch nicht verraten. Nachdem die beim DBX bei 183.500 Euro starten, dürfte die 200.000er-Marke aber locker gerissen werden.

