Assistenzsystem erkennt Kinder im Auto

Continental hat die digitale Zugangslösung CoSmA durch eine Erkennungsfunktion für zurückgelassene Kinder im Auto erweitert, um zusätzliche Sicherheit für Passagiere zu schaffen. Hintergrund: Allein in den USA sterben laut National Security Council beispielsweise fast 40 Kinder jährlich an einem Hitzeschlag im Auto, weil sie bei einer Außentemperatur von über 30 Grad im Auto zurückgelassen wurden. In Fahrzeugen entwickeln sich binnen einer halbe Stunde Temperaturen von lebensbedrohlichen 46 Grad.



Die Funktion zur Erkennung von zurückgelassenen Kindern von Continental greift auf die neuartige Ultrabreitband-Technologie zurück, um solche Tragödien künftig zu verhindern. Die Funktion erkennt Kinder im Fahrzeuginnenraum und sendet innerhalb von Sekunden ein Warnsignal aus. Bis 2025 werden neue Sicherheitsvorgaben für Kinder in Fahrzeugen seitens Euro NCAP und des US-amerikanischen Marktes angestrebt. Mit der Erkennungsfunktion von Continental sind Automobilhersteller auf diese Richtlinien vorbereitet.



Die Erkennungsfunktion für zurückgelassene Kinder wird nahtlos in die bestehende CoSmA Ultrabreitband-Zugangslösung eingebettet, die das Smartphone zum Autoschlüssel werden lässt und Fahrern einen kontaktlosen Zugang ermöglicht. Um zurückgelassene Kinder zu erkennen, arbeitet das Breitband-System im sogenannten reflektiven Modus. Es empfängt dabei die zuvor eigens ausgesendeten Ultrabreitband-Signale durch Mikrobewegungen eines Objektes zurück.



Continental hat 2021 die digitale Zugangslösung CoSmA mit Ultrabreitband auf den Markt gebracht. Der Autoschlüssel wird dabei digitalisiert und die Zugangsfunktion direkt in das Smartphone des Fahrers integriert. CoSmA bietet in seiner neuesten Version mit Ultrabreitband-Technologie hohen Komfort bei verbesserter Sicherheit gegen sogenannte Relay-Angriffe (Man-in-the-Middle). Ein Algorithmus ermöglicht es den Ultrabreitband-Transceivern, zentimetergenau zwischen einem Innen- und einem Außenstandort des digitalen Schlüssels zu unterscheiden. Dies ermöglicht einen kontaktlosen Zugang und Motorstart, ohne dass der Fahrer das Smartphone in die Hand nehmen muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1