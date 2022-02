Arnie, Salma und ein BMW iX

Arnold Schwarzenegger, Salma Hayek Pinault und der BMW iX - das ist in der Tat eine spannende Kombination. Zu erleben ist sie als 60-Sekunden-Spot in der dritten Werbepause während des Super Bowls am Sonntag, dem 13. Februar 2022.



Schwarzenegger spielt Göttervater Zeus und Hayek Pinault dessen Gemahlin, die Göttin Hera. Die beiden ziehen sich vom Olymp in ein ruhiges Dasein in Palm Springs zurück. Der Ruhestand langweilt Zeus aber schnell. Um wieder etwas Aufregung ins Leben ihres Gatten zu bringen, schenkt Hera ihm einen vollelektrischen BMW iX - und dann wird alles gut... Die Schlussszene: Das Paar rockt zum Klang von "Electric Avenue" von Eddie Grant die Straße entlang, während Zeus mit seinen elektrischen Kräften die Ampeln auf Grün schaltet. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.



Der Spot wurde von der für BMW federführenden US-Kreativagentur Goodby Silverstein & Partners konzipiert und unter der Regie des zweimal Oscar-nominierten Filmregisseurs Bryan Buckley realisiert, der für seine Arbeit an mehr als 65 Super Bowl-Werbespots bereits viel Lob eingeheimst hat. Hayek Pinault tritt erstmals in einem Super Bowl-Spot auf und ist darüber hinaus zum ersten Mal gemeinsam mit Schwarzenegger in einem landesweiten Werbespot zu sehen.



Neben dem iX wird BMW im nächsten Monat in den USA auch das viertürige Gran Coupe i4 auf den Markt bringen.

