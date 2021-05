Aral und Payback schaffen neues Bezahl-System

Aral und die Firma Payback bieten ab nun das Bezahlen von Kraftstoffen direkt an der Zapfsäule an. Der neue Service "Payback Fuel & Go" wird in einem ersten Schritt an rund 400 ausgewählten Aral Tankstellen deutschlandweit eingeführt und soll laufend optimiert werden.



Kunden können dort mit der Payback-App mobil an der Zapfsäule bezahlen und dabei Punkte sammeln. Bis Oktober 2021 soll diese Neuerung dann sukzessive auf über 2.000 Tankstellen ausgerollt werden. Vor kurzem hatten Aral und das marktführende Bonusprogramm ihre Partnerschaft langfristig verlängert und Services wie die Bepunktung des wachsenden E-Mobilitätsangebots von Aral bekannt gegeben.

