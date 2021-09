Aral testet Plug&Charge-Technologie

Die E-Mobilität macht auch bei den Tankstellen nicht Halt. Aral bietet jetzt mit dem Angebot unter der Marke Aral pulse ein schnelles, einfaches und sicheres Ladenetz. Mit der Einführung des neuen Services Plug&Charge bis zum Jahresende an allen Ladesäulen ist ein großer Schritt in die elektrische Zukunft geplant. Durch die direkte und verschlüsselte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule sind vollautomatische und sichere Ladevorgänge ohne Apps und Ladekarten möglich, so der Konzern.



Aral hat in den vergangenen Tagen gemeinsam mit führenden Automobilherstellern und ihren E-Mobilitätspartnern alpitronic, has·to·be und Hubject an der Ladestation in Murr bei Stuttgart die Technologie erfolgreich getestet. Damit gehört Aral zu den ersten Unternehmen, die Plug&Charge testen und implementieren.



"alpitronic ist dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Lage, die Umsetzung von Normen und Markttrends aus einer technologischen Sicht besser einzuschätzen und umzusetzen. Plug&Charge ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Akzeptanz der E-Mobilität aus Sicht des Endkunden und wir sind begeistert, aktiv an diesem Projekt mitzuwirken", sagt Philipp Senoner, CEO der alpitronic GmbH.



"Plug&Charge erledigt mit dem Anstecken des Ladekabels direkt auch den Bezahlvorgang. Damit wird der Kundenkomfort des Ladevorgangs auf ein neues Level gehoben und es zeigt einen der vielen Vorteile der Elektromobilität", ist sich Maximilian Huber, Chief Operating Officer der has·to·be GmbH, sicher.



Zur Information: Plug&Charge ist eine automatische Authentifizierungstechnologie zwischen E-Fahrzeug und Ladestation entsprechend der Norm ISO 15118. E-Autofahrende können sofort ohne Einsatz von Apps, Ladekarten oder QR-Codes das Ladekabel einstecken, aufladen und wieder abfahren. Der gesamte Ladevorgang, von der Authentifizierung über die Initiierung bis zur Abrechnung, geschieht schnell, sicher und automatisch - sagt der Hersteller. Die Daten werden durch verschlüsselte Kommunikation übertragen und seien dementsprechend vor Datenmissbrauch geschützt.



Aral errichtet zurzeit ultraschnelle Ladesäulen mit bis zu 350 Kilowatt an ihren

Tankstellen. Darüber hinaus ist eine Kooperation mit VW geplant, um den Ausbau von

Ladestationen an Aral Tankstellen in Deutschland und bp Tankstellen in anderen

europäischen Ländern weiter zu beschleunigen.

