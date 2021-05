Aprilia Sportler RS 125 und Tuono 125 sind startklar

Die Aprilia Sportler RS 125 und die Tuono 125 wurden rechtzeitig für den Sommer 2021 überarbeitet und optimiert. Die RS 125 ist ab Juni 2021 lieferbar und kostet ab 5.090 Euro, die Version RS 125 GP Replica ab 5.240 Euro. Die Tuono 125 wiederum gibt es bereits ab Mai 2021, sie kostet ab 4.990 Euro.



Der neue Euro-5-konforme Einzylinder-Viertaktmotor kommt auf 11 kW/15 PS. Die Bremsanlage ist mit 2-Kanal-ABS ausgestattet. Die Aprilia RS 125 ist in den Farben Schwarz Aprilia und Blau Sintesi erhältlich. In der Version RS 125 GP Replica zeigt sie sich im Look der Aprilia RS-GP MotoGP-Werksrennmaschine. Die RS 125 GP Replica ist serienmäßig mit elektronischem Quick Shifter und sportlicher Soziussitz-Abdeckung ausgestattet.

