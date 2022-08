Angst vor der Prüfung

Nürnberg. Knifflige Fragen rund um Verkehrszeichen und Kreuzungssituationen in der Theorie, zittrige Füße beim Einparken und an der roten Ampel in der Praxis: Die Führerscheinprüfung zehrt an den Nerven und man ist froh, wenn alles überstanden ist. Das alles noch einmal machen? Viele Autofahrer trauen sich das nicht oder nur zum Teil zu, wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK unter 800 Autofahrern im Auftrag von Continental zeigt.

Jeder Zehnte (9,9 Prozent) gab an, ohne Vorbereitung weder Theorie noch Praxis bestehen zu können. Gut ein Drittel (35,7 Prozent) würde nach eigener Einschätzung zumindest gut durch den praktischen Teil kommen, aber an der Theorie scheitern. Umgekehrt schätzen sich 4 Prozent so ein, dass sie aus dem Stegreif die Theoriefragen überstehen und dafür in der Praxis scheitern würden.

Selbstbewusst mit Blick aufs eigene Verkehrswissen und Fahrkönnen zeigten sich 35,3 Prozent der Befragten: Sie sind sich sicher, dass sie ohne Vorbereitung bei Theorie und Praxis bestehen würden. tmn