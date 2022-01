Angrillen bei Opel

Bei Opel wird mal wieder angegrillt: Vom 22. Januar bis zum 13. Februar und unter dem Motto "100 Prozent elektrisch" laden die Opel-Händler zum Jahresauftakt in die Autohäuser.



Beim traditionellen "Angrillen" können die Besucher die Modelle und Angebote der Marke mit dem Blitz gemäß den jeweiligen regionalen Hygienebedingungen vor Ort in Augenschein nehmen - und zu Probefahrten mit den Opel-Neuheiten starten. Dabei führen der Opel Mokka-e und Opel Corsa-e das Feld an elektrisierenden Modellen an.



Neben den Fahrzeugpreisen und der Umweltprämie in Höhe von bis zu 9.570 Euro können sich Schnellentschlossene jetzt zusätzlich als exklusives Extra den Opel Strom-Bonus sichern. Damit fahren die Kunden bis zu 5.000 Kilometer gratis mit ihrem neuen Elektromobil - die Stromkosten fürs Nachladen übernimmt Opel. Möglich macht das eine Kooperation mit den Energieexperten von E.ON.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1