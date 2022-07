An die Klimaanlage denken

Ein wichtiger Begleiter im Auto ist die Klimaanlage. Sie gehört mittlerweile bei mehr als 90 Prozent aller Fahrzeuge zur Standardausstattung. ATU-Experte Franz Eiber verrät, mit welchen Tipps und Tricks die Klimaanlage noch lange treue Dienste leistet.



Viele Autofahrer haben die Wartung der Klimaanlage nicht auf dem Schirm. Ein Irrtum mit potentiell gravierenden Folgen. "Die Klimaanlage im Auto sollte alle zwei Jahre gewartet werden, da jährlich bis zu zehn Prozent des Kältemittels durch Schläuche und Verbindungsmittel am Kompressor verloren gehen. Das hat drastische Auswirkungen auf die Kühlleistung", sagt Eiber. Wird dieser Kältemittelverlust nicht ausgeglichen, ist die Anlage nicht nur höheren Belastungen ausgesetzt, sondern kann auch Bauteilschäden zur Folge haben, die immense Kosten nach sich ziehen können.



Eine Klimaanlage sorgt nicht nur für angenehme Temperaturen im Sommer, sondern ist auch ein idealer Nährboden für Krankheitserreger aller Art, da durch die Benutzung der Klimaanlage Feuchtigkeit im Klimaanlagen- und Lüftungssystem entsteht. "Damit Fahrer keinen gesundheitlichen Schaden befürchten müssen, sollte die Klimaanlage deshalb einmal pro Jahr desinfiziert werden", erklärt Eiber. Ein erstes Indiz dafür, dass eine Klimaanlagen-Desinfektion fällig ist, kann unangenehm modriger Geruch sein. Dabei setzen sich meist Pilze und Bakterien zwischen Verdampfer und Gebläse fest und verursachen diesen.



Auch für Allergiker schafft eine Klimaanlagen-Desinfektion Abhilfe. So kann die Klimaanlage optional mit einem Anti-Allergiefilter mit Polyphenol-Beschichtung aufgerüstet werden, der im Vergleich zu einem normalen Innenraumfilter deutlich besseren Schutz gegen Pollen, Allergene und Feinstaub bietet.



Besonders ältere Fahrzeuge sind teilweise noch mit dem klimaschädlichen Kältemittel R134a ausgestattet. Damit möglichst wenig davon in die Atmosphäre entweicht, wird das Kältemittel bei einer Klimawartung abgesaugt, die Anlage entfeuchtet und anschließend mit der Soll-Menge befüllt. Die Mechaniker in den ATU-Meisterwerkstätten prüfen dabei, ob die Klimaanlage zu viel Kältemittel verloren hat, suchen nach Lecks und reparieren diese bei Bedarf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1