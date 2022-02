AMG macht dem Mercedes EQE Beine

Mercedes-AMG weitet sein Portfolio aus - und zwar erst einmal mit zwei rein elektrisch angetriebenen Performance-Fahrzeugen auf Basis des neuen Mercedes EQE. Dabei steht der EQE 43 4Matic für den Einstieg ins AMG-Stromern. Und der EQE 53 4Matic+ legt noch eine Schippe in Sachen Sportlichkeit und Fahrdynamik drauf.



Der Antriebsstrang beider Neuzugänge besteht aus je einem Motor an Vorder- und Hinterachse und bringt deswegen auch gleich einen vollvariablen Allradantrieb mit. "Das Leistungsspektrum reicht von 350 kW/476 PS im EQE 43 4Matic bis 505 kW/687 PS im EQE 53 4Matic+ mit optionalem AMG Dynamic Plus-Paket und Boost-Funktion", heißt es in Affalterbach. Das maximale Drehmoment reicht von 858 bis 1.000 Nm.



Von null auf 100 km/h sprinten die beiden Strom-Boliden in 4,2 und 3,3 Sekunden, bei 210 und 220 km/h (Plus-Paket: 240 km/h) wird abgeregelt. Laut vorläufiger Werte liegt der Verbrauch zwischen 19,7 und 23,2 kWh/100 km, die Reichweite gibt die Sternen-Tochter mit zwischen 462 unde 533 Kilometer an. Der Lithium-Ionen-Akku hat einen nutzbaren Energieinhalt von 90,6 kWh.



Der Energiespeicher kann an Schnellladestationen mit mit bis zu 170 kW Gleichstrom laden. Im Idealfall bringt das in 15 Minuten Strom für 180 zusätzliche Kilometer. An der heimischen Wallbox oder an öffentlichen Ladestationen wird die Batterie mit bis zu elf oder optional 22 kW gefüllt.



Diverse Fahrprogramme, Infotainment der jüngsten Generation, Hochleistungs-Bremsen, reichlich elektronische Helfer - dass sich Mercedes-AMG hier nicht lumpen lässt, ist eigentlich selbstverständlich. Sogar beim Sound der Stromer gibt es reichlich Auswahl-Möglichkeiten.



Preise verraten die Schwaben noch nicht, aber dass der 43er im Sommer und der 53er im Spätsommer starten sollen. Und dann geht es erst so richtig los: AMG-Chef Philipp Schiemer kündigt nämlich Großes an: Eigenständige AMG Elektrofahrzeuge, die auf AMG.EA basieren, einer neuen, komplett eigenständig entwickelten Plattform. "In nicht allzu ferner Zukunft" soll es so weit sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1