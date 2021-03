München. Sie wollen wissen, wie alt Ihre Sommerreifen sind? Kein Problem. Schauen Sie einfach an der Reifenflanke nach. Dort befindet sich die sogenannte DOT-Nummer – sie besteht meist aus drei Blöcken mit je vier Zeichen. Oft in ein Oval gefasst, stehen die ersten zwei Ziffern für die Kalenderwoche, in der der Reifen produziert wurde. Die letzten zwei nennen das Jahr. Also steht „3318“ beispielsweise für die 33. Kalenderwoche des Jahres 2018, informiert der ADAC.

Mindesttiefe als Vorgabe

AdUnit urban-intext1

Rein rechtlich gibt es in der Regel kein Höchstalter für Pkw-Reifen. Drehen sie sich aber an Anhängern und Wohnwagen, die eine Tempo-100-Freigabe haben, müssen sie ab einem Alter von sechs Jahren ausgetauscht werden. Der ADAC rät, Sommerreifen nach spätestens acht bis zehn Jahren auszuwechseln, und Winterreifen nicht länger als acht Jahre zu fahren.

Der Gesetzgeber nennt als Mindestprofil 1,6 Millimeter. Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern zwischen 60 und 120 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. tmn