Als SUV nach Indien

Rüsselsheim. Der Citroën C3 geht um die Welt – zumindest dem Namen nach. Während sich das europäische Modell langsam auf einen Generationswechsel vorbereitet, hat der französische Hersteller jetzt eine eigens für den Export in Schwellenländer entwickelte Variante des Kleinwagens angekündigt. Sie soll im ersten Halbjahr 2022 in Indien und Südamerika in den Handel kommen, so das Unternehmen.

Angesichts der schlechten Infrastruktur wird der 3,98 Meter lange C3 dabei zu einem Kleinwagen mit vielen SUV-Eigenschaften – von den 18 Zentimetern Bodenfreiheit über die bullige Karosserie-Beplankung bis hin zu den Schutzblechen an der Unterseite von Bug und Heck.

Nur Frontantrieb

Nur technisch bleibt der C3 ein konventioneller Kleinwagen und fährt laut Citroën allein mit Frontantrieb. Angaben zur Auswahl der Motoren hat der Hersteller noch nicht gemacht. tmn